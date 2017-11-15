''بوسعيد'' يعلن رفع دعم السكر في بداية 2018 ﻿

رفضت وزارة المالية التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية،والتي تستهدف رفع الضرائب على المشروبات الغازية التي تستعمل السكر المدعوم، مثل كوكاكولا، لأنها تستفيد من دعم الدولة لاستهلاك هذه المادة .

''شــوف تيفي''

رفضت وزارة المالية التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية،والتي تستهدف رفع الضرائب على المشروبات الغازية التي تستعمل السكر المدعوم، مثل كوكاكولا، لأنها تستفيد من دعم الدولة لاستهلاك هذه المادة .

وحسب مصادر ''أخبار اليوم'' فبوسعيد رد بأن الحكومة سترفع دعم استهلاك السكر بدء من يناير أو فبراير 2018، وبالتالي ''سيتم حل هذه المشكلة '' حسب تعبيره ، رافضا رفع الضريبة على المشروبات المحلاة ، مادام هناك قرار بسحب الدعم من السكر فإذا رفعت الحكومة قيمة الضريبة على الشركات الغازية فهذا سيخلق مشاكل للشركات التي تعمل في هذا القطاع وتدعم الدولة مادة السكر بـ 3 مليار و 700 ألف مليون درهما سنويا ، تستهلك منها شركات المشروبات والحلويات حوالي 40 في المائة وتخضع هذه الشركات لنظام غير واضح لاسترجاع الدعم لفائدة الدولة.

وأضــاف ذات المصدر أن الحكومة تعتزم في بداية 2018، الشروع التدريجي في تخفيض قيمة الدعم بـ 20 سنتيم كل ثلاث أشهر، علما أن الدعم يصل حاليا إلى درهمين في الكيلوغرام الواحد من السكر ، لكن الحكومة لم توضح ما إذا كانت ستحافظ على الأسعار المدعمة فيما يخص السكر الموجهة لاستهلاك الأسر ، خاصة في العالم القروي.