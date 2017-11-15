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فيديو جد فاضح يهز المغاربة..مزوجات بوجه مكشوف دارو الشوهة في كروب ديال الفيسبوك وأكدوا استعدادهن لخيانة أزواجهن

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 20:09 فيديو جد فاضح يهز المغاربة..مزوجات بوجه مكشوف دارو الشوهة في كروب ديال الفيسبوك وأكدوا استعدادهن لخيانة أزواجهن | حوادث و حقوق
فيديو جد فاضح يهز المغاربة..مزوجات بوجه مكشوف دارو الشوهة في كروب ديال الفيسبوك وأكدوا استعدادهن لخيانة أزواجهن
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله سيدتان قالتا إنهما متزوجتان و تكشفان عن استعدادهما لخيانة أزواجهما مع أشخاص آخرين للحصول على المتعة الجنسية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله سيدتان قالتا إنهما متزوجتان و تكشفان عن استعدادهما لخيانة أزواجهما مع أشخاص آخرين للحصول على المتعة الجنسية.

وحسب ناشري هذا الفيديو فقد تم تسريبه من إحدى المجموعات الخاصة بالفتيات بالفيسبوك، والذي يجمع نساء مغربيات تتحدثن حول العلاقات الجنسية مع أزواجهمن ومع أشخاص آخرين.

وعبر العديد من النشطاء عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين بأن مضمون الفيديو دليل على الانحلال الأخلاقي عند بعض المتزوجات المستعدات لخيانة أزواجهن.

 

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المغرب شوف تيفي النشطاء الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي المتعة الجنسية

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