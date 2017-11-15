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عـــاجل: الوزير الأول الفرنسي يحل بالرباط في زيارة عمل للمغرب

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 21:24 عـــاجل: الوزير الأول الفرنسي يحل بالرباط في زيارة عمل للمغرب | بوليتيك
عـــاجل: الوزير الأول الفرنسي يحل بالرباط في زيارة عمل للمغرب
حل الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب، مساء اليوم الأربعاء بمطار الرباط-سلا، في زيارة عمل للمغرب تستغرق يومين.

شــــوف تيفي:

حل الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب، مساء اليوم الأربعاء بمطار الرباط-سلا، في زيارة عمل للمغرب تستغرق يومين.

وكان في استقبال إدوارد فيليب لدى وصوله إلى المطار، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وبعد استعراض تشكيلة من وحدة الشرف التابعة للقاعدة الجوية الملكية الأولى، التي أدت التحية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة ووزير الشباب والرياضة السيد رشيد الطالبي العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة .

كما تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة سلا ورئيس المجلس الجماعي لسلا وسفير فرنسا بالرباط وسفير المغرب باريس.

ويرافق إدوارد فيليب خلال هذه الزيارة وفد رسمي من مستوى عال يضم على الخصوص وزيرة العدل، ووزيرة الثقافة، ووزير التربية الوطنية، ووزيرة الرياضة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الدولة وزير الداخلية، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الدولة المكلف بالبيئة والانتقال التضامني، المكلفة بالنقل.

كما يضم الوفد الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية، وكاتبة الدولة لدى وزير الانتقال البيئي والتضامني، وكاتبة الدولة لدى وزيرة الدفاع وكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية.

ويرافق الوزير الأول الفرنسي أيضا وفد رفيع من مسؤولي الإدارات العمومية والمدراء العامين للمقاولات الفرنسية الكبرى وعدد من الشخصيات.

وخلال هذه الزيارة، سيترأس الوزير الأول الفرنسي، إلى جانب رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أشغال الدورة الـ13 من الاجتماع المغربي الفرنسي العالي المستوى. وتتميز الدورة بتنظيم المنتدى الاقتصادي الفرنسي المغربي حول موضوع "فرنسا- المغرب: جسور من أجل التنمية والتشغيل"، والذي سيشكل محطة للتباحث حول مختلف آفاق الشراكة القائمة بين رجال أعمال البلدين.

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