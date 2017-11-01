بشرى جديدة لموظفي الشرطة.. صرف منحة استثنائية برسم سنة 2017 ﻿

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مبادرة جديدة تقضي بصرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2017 لفائدة جميع موظفات وموظفي الشرطة، بمختلف رتبهــــم وأسلاكهم الوظيفية، وذلك على امتداد جميع المدن

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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مبادرة جديدة تقضي بصرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2017 لفائدة جميع موظفات وموظفي الشرطة، بمختلف رتبهــــم وأسلاكهم الوظيفية، وذلك على امتداد جميع المدن المغربيـــة.

وحسب مصدر مطلع، فقد أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي مذكرة مصلحية تقضي بتعميم هذه المنحة المالية الاستثنائية على مجموع موظفي الأمن الوطني، تقديرا للمجهودات التي يبذلونها في مجال حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتدعيما لأوضاعهم الأسرية والاجتماعية، وتحفيزا لهم أيضا على مزيد من التفاني في خدمة المنفعة العامة.

ويرتقب وفق ذات المصدر الأمني، أن تشرع المصالح الأمنية في صرف هذه المنحة الاستثنائية من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني في الأيام القليلة القادمة لفائدة جميع الموظفات والموظفين.

وتأتي هذه المبادرة في سياق مبادرة مماثلة، كان قد أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني في الآونة الأخيرة، والتي تمثلت في صرف منح مالية لفائدة أرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني.