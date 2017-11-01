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صادم..شوفو كيفاش كيتم تسمين البنات في الأقاليم الجنوبية بالمغرب

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 19:52 صادم..شوفو كيفاش كيتم تسمين البنات في الأقاليم الجنوبية بالمغرب | حوادث و حقوق
صادم..شوفو كيفاش كيتم تسمين البنات في الأقاليم الجنوبية بالمغرب
مرة أخرى، عاد موضوع تسمين الفتيات بالأقاليم الجنونية للمملكة المغربية ليثير جدلا واسعا، عقب تقرير نشرته وسائل إعلام ألمانية، كشفت من خلاله عن العديد من المعطيات الخاصة بهذه الظاهرة.

''شوف تيفي''

مرة أخرى، عاد موضوع تسمين الفتيات بالأقاليم الجنونية للمملكة المغربية ليثير جدلا واسعا، عقب تقرير نشرته وسائل إعلام ألمانية، كشفت من خلاله عن العديد من المعطيات الخاصة بهذه الظاهرة.

فحسب ما نشره موقع قناة ''d.w'' الألمانية خلال الأسبوع الجاري فإنه وبالرغم من أن التقاليد بالأقاليم الجنوبية، ترى في المرأة السمينة جاذبية أكبر وعلامة على الرقي الاجتماعي، إلا أن الجيل الجديد من المجتمع الصحراوي بات يتحرر من عادة تسمين المرأة، نظراً للانفتاح والتطور الاجتماعي الذي يعيشه هذا المجتمع بجنوب المغرب.

وأكد الموقع الألماني بأن الأجيال الجديدة من الشابات والشبان بدأت تتمرد على عادة تسمين النسوة المترسخة في المجتمع الصحراوي، بسبب تنامي الوعي الصحي بأضرار السمنة وتأثير الانفتاح الاعلامي والتطور التكنولوجي للمجتمع على العالم الخارجي، مشيرا إلى أن المثل الصحراوي، يقول واصفاً المرأة ''تگبظ من لخلاگ الِّ تگبظ من لفراش ''، بمعنى أن المرأة تنال من قلب الرجل بحجم ما تأخذ من الفراش، في إشارة إلى حجم جسمها كمعيار للجمال في المجتمع الصحراوي، ويكون قوام الفتاة ومظهرها الخارجي هاجساً كبيراً لدى العائلة منذ سن صغيرة، ويسود الاعتقاد في الصحراء أنّ المرأة البدينة مفخرة للعائلة ومؤهلة للزواج، أكثر من غيرها من ذوات الجسم النحيف.

وأوضح ذات الموقع بأن الأسر الصحراوية، تلجأ إلى عادة قديمة في الصحراء وموريتانيا اسمها ''لبلوح'' أو ''التبلاح ''، وهي الإطعام القسري للبنت وفق نظام غذائي محدد حتى تكتسب كيلوغرامات إضافية وتصبح سمينة بما يناسب مقاييس الأنوثة التي يفضلها الرجال، وتشرف على علمية ''لبلوح'' سيدة خبيرة تسمى ''البلاحة''، وتستخدم أساليب عنيفة أحياناً من خلال أداة خشبية تسمى محلياً بـ''أزيار'' ذات رأسين تشد بهما أصابع الأرجل للفتاة للضغط عليها وإحداث ألم كبير في حالة رفضها تناول الطعام أو شرب حليب الإبل.

و أشار موقع ''d.w'' إلى أن محيجيبة البالغة من العمر 32 عاماً وهي ناشطة مدنية بمدينة العيون، ترى في حديث للموقع أن أغلب النساء الصحراويات تعرضن قبل الزواج لعميلة ''لبلوح'' بطريقة أو بأخرى حسب اختلاف المناطق''، مبرزا بأن هذه الناشطة تدافع عن هذا التقليد في الصحراء وترى أن نحافة المرأة في المجتمع الصحراوي بمثابة عيب كبير ومدعاة للسخرية ومس بكرامة أهل الفتاة النحيفة، وتدل على الفقر والعوز وقلة ذات اليد، في حين أن السمنة علامة على الجمال والخير والرخاء والرزانة، وكلما كانت الفتاة سمينة، زاد حظها في جذب زوج مثالي''.

‫شوف تيفي

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