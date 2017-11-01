 هذه هي حقيقة تعرض نزيلة بسجن طاطا للمعاملة غير الإنسانية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا حاملة وعندي ولد صغير و هو اللي خدام علينا | بووز

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا

بالفيديو:هذا هو الفرق بين الوظيفة العمومية و الخاصة | بووز

بالفيديو:هذا هو الفرق بين الوظيفة العمومية و الخاصة

بالفيديو..نادي الفنانين يُفاجئ ملكة جمال العرب فاتي جمالي في عيد ميلادها..شوفو الهدية | بووز

بالفيديو..نادي الفنانين يُفاجئ ملكة جمال العرب "فاتي جمالي " في عيد ميلادها..شوفو الهدية

بشرى جديدة لموظفي الشرطة.. صرف منحة استثنائية برسم سنة 2017 | بوليتيك

بشرى جديدة لموظفي الشرطة.. صرف منحة استثنائية برسم سنة 2017

صادم..شوفو كيفاش كيتم تسمين البنات في الأقاليم الجنوبية بالمغرب | حوادث و حقوق

صادم..شوفو كيفاش كيتم تسمين البنات في الأقاليم الجنوبية بالمغرب

هذه هي حقيقة تعرض نزيلة بسجن طاطا للمعاملة غير الإنسانية | بوليتيك

هذه هي حقيقة تعرض نزيلة بسجن طاطا للمعاملة غير الإنسانية

التعذيب يدفع الملياردير الوليد بن طلال لمحاولة الانتحار بقطع عروقه | دولي

''التعذيب'' يدفع الملياردير ''الوليد بن طلال'' لمحاولة الانتحار بقطع عروقه

حزب الكتاب...وزراء الحزب السابقون ساهموا في إخراج التغطية الصحية للعمال الخواص | بوليتيك

حزب الكتاب...وزراء الحزب السابقون ساهموا في إخراج التغطية الصحية للعمال الخواص

بالفيديو..إيمان الباني تعلمات التركية ودرات إشهار مع راجلها الممثل التركي | ثقافة و فنون

بالفيديو..إيمان الباني تعلمات التركية ودرات إشهار مع راجلها الممثل التركي

الفرح صناعة مغربية أيضا

هذه هي حقيقة تعرض نزيلة بسجن طاطا للمعاملة غير الإنسانية

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 19:50 هذه هي حقيقة تعرض نزيلة بسجن طاطا للمعاملة غير الإنسانية | بوليتيك
هذه هي حقيقة تعرض نزيلة بسجن طاطا للمعاملة غير الإنسانية
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الأربعاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعرض نزيلة بالسجن المحلي بطاطا للمعاملة ''غير الإنسانية والحاطة من الكرامة''.

"شوف تيفي"

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الأربعاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعرض نزيلة بالسجن المحلي بطاطا للمعاملة "غير الإنسانية والحاطة من الكرامة".

وأوضح بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأن إدارة المؤسسة السجنية المذكورة، أكدت على أن المزاعم التي تم الترويج لها هي مجرد افتراءات كيدية، حيث إن السجينة المعنية لم تتعرض لأي معاملة لا إنسانية أو حاطة من كرامتها، بل كانت تستفيد من جميع الحقوق المخولة لها قانونا على غرار باقي السجناء طيلة مدة اعتقالها والتي دامت 3 أيام، كما أنه لم يسبق لإدارة المؤسسة أو أية هيئة قضائية أن تلقت شكاية من إحدى السجينات تفيد تعرضها لسوء المعاملة أو الإهانة أو المعاملة اللاإنسانية.

وأكد البلاغ على أن إدارة المؤسسة السجنية، استنكرت مثل هذه المحاولات المغرضة التي تهدف إلى المس بسمعة المؤسسة وسمعة العاملين بها، خصوصا بعد رفضها السماح لعائلة السجينة المعنية بإدخال قفة المؤونة، وكذا عدم السماح للمعتقلة باستعمال الهاتف خلال العطلة الأسبوعية شأنها في ذلك شأن باقي النزلاء، وأكدت بأنها ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة الأشخاص وأمن المؤسسات السجنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهاتف المؤسسة السجنية طاطا الكرامة الغير إنسانية المندوبية العامة لإدراة السجون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بشرى جديدة لموظفي الشرطة.. صرف منحة استثنائية برسم سنة 2017 | بوليتيك

بشرى جديدة لموظفي الشرطة.. صرف منحة استثنائية برسم سنة 2017

حزب الكتاب...وزراء الحزب السابقون ساهموا في إخراج التغطية الصحية للعمال الخواص | بوليتيك

حزب الكتاب...وزراء الحزب السابقون ساهموا في إخراج التغطية الصحية للعمال الخواص

تنسيق واسع بين تيار الاستوزار يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران | بوليتيك

تنسيق واسع بين ''تيار الاستوزار'' يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران

مثير..زلزال يسقط عدد من الأمنيين بأشهر مطارات المغرب إليكم التفاصيل | بوليتيك

مثير..''زلزال'' يسقط عدد من الأمنيين بأشهر مطارات المغرب إليكم التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

و شهد شاهد من أهلها..الغاوي لشوف تيفي: الفنان بدون صحافة لا يُساوي شيئ | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

و شهد شاهد من أهلها..الغاوي لشوف تيفي: الفنان بدون صحافة لا يُساوي شيئ

بالفيديو:مالك عمارة حسان المنهارة بالرباط يرد على صاحب حانة بنفس العمارة ويتحدث عن سبب الإنهيار | خارج البلاطو

بالفيديو:مالك عمارة حسان المنهارة بالرباط يرد على صاحب حانة بنفس العمارة ويتحدث عن سبب الإنهيار

بالفيديو:أول ظهور لأخ الفنانة جنات مهيد بعد وفاة والده بالمحمدية..هاشنو وقع لجنات منين توفى الأب ديالنا | خارج البلاطو

بالفيديو:أول ظهور لأخ الفنانة جنات مهيد بعد وفاة والده بالمحمدية..هاشنو وقع لجنات منين توفى الأب ديالنا

بالفيديو:عندما يُكرم نادي الفنانين الإعلامي عماد النتيفي بالرباط..هكذا يكون الشعور | روبورتاج

بالفيديو:عندما يُكرم نادي الفنانين الإعلامي عماد النتيفي بالرباط..هكذا يكون الشعور

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا حاملة وعندي ولد صغير و هو اللي خدام علينا | بووز
منذ 3 دقائق

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا

بالفيديو:هذا هو الفرق بين الوظيفة العمومية و الخاصة | بووز

بالفيديو:هذا هو الفرق بين الوظيفة العمومية و الخاصة

بالفيديو..نادي الفنانين يُفاجئ ملكة جمال العرب فاتي جمالي في عيد ميلادها..شوفو الهدية | بووز

بالفيديو..نادي الفنانين يُفاجئ ملكة جمال العرب "فاتي جمالي " في عيد ميلادها..شوفو الهدية

بشرى جديدة لموظفي الشرطة.. صرف منحة استثنائية برسم سنة 2017 | بوليتيك

بشرى جديدة لموظفي الشرطة.. صرف منحة استثنائية برسم سنة 2017

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.