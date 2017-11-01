هذه هي حقيقة تعرض نزيلة بسجن طاطا للمعاملة غير الإنسانية ﻿

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الأربعاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعرض نزيلة بالسجن المحلي بطاطا للمعاملة ''غير الإنسانية والحاطة من الكرامة''.

"شوف تيفي"

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الأربعاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعرض نزيلة بالسجن المحلي بطاطا للمعاملة "غير الإنسانية والحاطة من الكرامة".

وأوضح بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأن إدارة المؤسسة السجنية المذكورة، أكدت على أن المزاعم التي تم الترويج لها هي مجرد افتراءات كيدية، حيث إن السجينة المعنية لم تتعرض لأي معاملة لا إنسانية أو حاطة من كرامتها، بل كانت تستفيد من جميع الحقوق المخولة لها قانونا على غرار باقي السجناء طيلة مدة اعتقالها والتي دامت 3 أيام، كما أنه لم يسبق لإدارة المؤسسة أو أية هيئة قضائية أن تلقت شكاية من إحدى السجينات تفيد تعرضها لسوء المعاملة أو الإهانة أو المعاملة اللاإنسانية.



وأكد البلاغ على أن إدارة المؤسسة السجنية، استنكرت مثل هذه المحاولات المغرضة التي تهدف إلى المس بسمعة المؤسسة وسمعة العاملين بها، خصوصا بعد رفضها السماح لعائلة السجينة المعنية بإدخال قفة المؤونة، وكذا عدم السماح للمعتقلة باستعمال الهاتف خلال العطلة الأسبوعية شأنها في ذلك شأن باقي النزلاء، وأكدت بأنها ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة الأشخاص وأمن المؤسسات السجنية.