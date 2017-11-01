بييرو فينتورا يرد على الاتحاد الإيطالي بعد إقالته من تدريب المنتخب ﻿

رد جيان بييرو فينتورا المدرب السابق للمنتخب الإيطالي عن قرار إقالته من تدريب المنتخب بعد فشله من بلوغ كأس العالم 2018 على يد منتخب السويد.

'' شوف سبور ''

رد جيان بييرو فينتورا المدرب السابق للمنتخب الإيطالي عن قرار إقالته من تدريب المنتخب بعد فشله من بلوغ كأس العالم 2018 على يد منتخب السويد.

واعتبر المدرب المقال أن أداءه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي كان أفضل السجلات (للمدربين الإيطاليين) في أربعين عاما.

وتابع قائلا :'' خسرت مباراتين فقط في عامين''.

وأشرف المدرب السابق لنادي تورينو على تدريب المنتخب الإيطالي في يوليوز 2016 خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي مدرب تشلسي الإنجليزي حاليا.



وخلال فترة تدريبه ، خسر المنتخب الإيطالي ثلاث مباريات فقط : ضد فرنسا في باريس (1-3)، وإسبانيا في مدريد (0-3)، وفي ذهاب الملحق المؤهل للمونديال أمام السويد الأسبوع الماضي.