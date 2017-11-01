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''التعذيب'' يدفع الملياردير ''الوليد بن طلال'' لمحاولة الانتحار بقطع عروقه

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 19:39 التعذيب يدفع الملياردير الوليد بن طلال لمحاولة الانتحار بقطع عروقه | دولي
''التعذيب'' يدفع الملياردير ''الوليد بن طلال'' لمحاولة الانتحار بقطع عروقه
كشف حساب ''كشكول'' الشهير بتسريباته السياسية عبر ''تويتر''، بأن الملياردير السعودي الوليد بن طلال حاول الانتحار بقطع عروق يديه، في مكان احتجازه بفندق ''الريتز كارلتون'' في العاصمة السعودية الرياض، حيث

 شوف تيفي وكالات

كشف حساب ''كشكول'' الشهير بتسريباته السياسية عبر ''تويتر''، بأن الملياردير السعودي الوليد بن طلال حاول الانتحار بقطع عروق يديه، في مكان احتجازه بفندق ''الريتز كارلتون'' في العاصمة السعودية الرياض، حيث تمت معالجته وإنقاذ حياته.

وأضاف نفس حساب ''كشكول'' أنه جرى في أعقاب ذلك سحب كل شيء من الغرف إلا الأسرّة والأغطية، مؤكداً أنّ الوليد بن طلال يتعرّض للضرب بشكل خاص، دون معرفة سبب ''حقد محمد بن سلمان عليه''، فيما الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السعودي السابق، قال حساب ''كشكول'' إنّه متهم حالياً بقضية جنائية لقيامه بضرب عسكري بطفاية سجائر.

هذا، وأوردت مواقع إعلامية عربية، أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتواجد يومياً في فندق “الريتز كارلتون” من الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى العاشرة مساءً ويشرف بنفسه على التحقيقات مع المُحتجزين، حيث كشفت ذات المصادر، أن ''ابن سلمان'' ما زال يتعامل بتقدير كبير جداً مع متعب بن عبدالله والوليد حتى يظنوا أنه سيفرج عنهم، ولكنه بعد خروجه يأمر المحققين بضربهم.

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الحزب السعودية الجنايات التعذيب شوف تيفي

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