حزب الكتاب...وزراء الحزب السابقون ساهموا في إخراج التغطية الصحية للعمال الخواص ﻿

نوه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمصادقة مجلس النواب على إحداث نظام معاشات لفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، واصفا الخطوة بالهامة في مسار

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نوه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمصادقة مجلس النواب على إحداث نظام معاشات لفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، واصفا الخطوة بالهامة في مسار تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة.

ووصف المكتب السياسي في بلاغ عقب اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، '' مصادقة البرلمان بالمكسب الكبير لفائدة فئات اجتماعية واسعة ومنوها بالمجهود المبذول من قبل مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف، وخاصة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة التي تحمل الحزب تدبيرهما في الحكومة السابقة''.

ودعا قادة حزب الكتاب في بلاغهم، '' إلى التعجيل باستكمال مسطرة المصادقة على هذا القانون الهام وكذا إصدار النصوص التطبيقية اللازمة بما يمكن من توسيع التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل، بكيفية تدريجية، باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية''.

وو فق البلاغ، فقد خصص اجتماع ''المكتب السياسي'' لمواصلة التحضير لاجتماع اللجنة المركزية للحزب المقرر انعقاده يوم السبت 9 دجنبر 2017، عوض يوم 2 دجنبر كما تم الإعلان عن ذلك سابقا، حيث أقر المكتب السياسي بضرورة تشكيل لجنة تحضيرية وطنية تتفرع عنها مجموعة من اللجن الوظيفية، مستحضرا العديد من القضايا ذات الطبيعة التنظيمية والتدبيرية الواجب الانكباب عليها إعدادا للمؤتمر الوطني العاشر للحزب.

وأقر المكتب السياسي أيضا برنامج اللقاءات التواصلية والتعبوية، على صعيد الهيئات الحزبية الإقليمية والجهوية، المزمع تنظيمها طيلة الفترة الفاصلة عن انعقاد اجتماع اللجنة المركزية، وذلك انطلاقا من أرضية تأطيرية، سياسية وفكرية، وورقة تنظيمية سيتم تدارسها واعتمادها خلال الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للحزب.