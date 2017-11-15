بالصور.. الوداد يكتفي بالتعادل أمام العساكر ﻿

فشل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق أول فوز له في منافسات البطولة الاحترافية، أمام مضيفه فريق الجيش الملكي برسم مؤجل الجولة الثالثة مكتفيا بتعادل دون أهداف.

" شوف سبور "

فشل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق أول فوز له في منافسات البطولة الاحترافية، أمام مضيفه فريق الجيش الملكي برسم مؤجل الجولة الثالثة مكتفيا بتعادل دون أهداف.

وخلق كل من فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي مجموعة من فرص التسجيل في لقاء مفتوح بين المدربين الحسين عموتة وعزيز العامري، خاصة خلال الجولة الثانية، إلا أن تسرع المهاجمين حال دون تسجيل الأهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، احتل فريق الوداد الرتبة 15 برصيد نقطتين بعد حصد هزيمة أمام الفتح الرباطي وتعادلين، في حين احتل فريق الجيش الملكي الرتبة الثالثة رفقة الرجاء برصيد 11 نقطة.