هذا ما دار بين العامري وعموتة قبل خوض مباراة مؤجل الجولة الثالثة ﻿

هنأ عزيز العامري مدرب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، الحسين عموتة مدرب الوداد، اليوم الأربعاء، على تحقيق لقب عصبة الأبطال الإفريقية على حساب فريق الأهلي المصري، قبل انطلاق المباراة التي تجمع

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

هنأ عزيز العامري مدرب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، الحسين عموتة مدرب الوداد، اليوم الأربعاء، على تحقيق لقب عصبة الأبطال الإفريقية على حساب فريق الأهلي المصري، قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين في هذه الأثناء برسم مؤجل الجولة 3 من منافسات البطولة الاحترافية.

وعبر العامري خلال حديثه مع عموتة، عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه رفقة الوداد، مؤكدا أنه مثل الأطر المغربية في البطولة الإفريقية أحسن تمثيل وساهم بدوره في تحسين مستوى البطولة الاحترافية.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد البيضاوي سيشارك في نهائيات كأس العالم للأندية بداية من شهر دجنبر المقبل بالإمارات.