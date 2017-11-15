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بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة بفاس..(تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 18:47 بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة بفاس..(تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة بفاس..(تفاصيل صادمة)
كشفت ''أسماء قبة'' الفاعلة الجمعوية بفاس من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' عن منظر مؤلم ومشهد مؤسف يفضح المسؤولين بالمجلس البلدي بفاس وبعض جمعيات المجتمع المدني التي تتلقى الدعم

''شوف تيفي''

كشفت ''أسماء قبة'' الفاعلة الجمعوية بفاس من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' عن منظر مؤلم ومشهد مؤسف يفضح المسؤولين بالمجلس البلدي بفاس وبعض جمعيات المجتمع المدني التي تتلقى الدعم العمومي لأجل الاهتمام بمقابر المدينة والتي سبق وتعاقد مجلس المدينة معها وفوض لها مهمة الاهتمام بالمقابر وفوت ميزانية كبيرة لها.

وفي هذا الصدد عبرت أسماء قبة عن أسفها وحسراتها قائلة ''بالله عليكم أيها المسؤولون عن المدينة أليس فيكم رجل له غيرة وضمير على هاته المدينة...أين حرمة الميت أين ما أوصى عليه رسول الله في باب اكرام الميت...مقبرة باب الكيسة، رفات الأموات تتساقط على الطرقات فباتت عرضة للكلاب الضالة والقطط تعبث بها ...''.

وفي اتصال هاتفي لــ''شوف تيفي'' بنفس المتحدثة أكدت أن الوضع داخل المقبرة المذكورة بفاس يشير إلى انعدام إنسانية بعض المسؤولين مشددة أنه وسبق وتقدمت إلى جانب العديد من الجمعويين داخل المدينة بشكايات عدة إلى الجهات المسؤولة إلى أنها تبقى بدون جدوى .

وأضــافت ذات المتحدثة قائلة ''ناهيك عن مستودع الأموات الغساني الذي أصبح يشكل خطرا على موظفيه و الساكنة المجاورة بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من المستودع وذلك راجع لاستقباله الجثث المتوافدة من الجهة بغرض إجراء التشريح الطبي الذي يكون تحت أوامر السيد الوكيل العام لدى جلالة الملك، بالإضافة إلى الجثث المجهولة....اللي تتبقى لشهور أو ربما تصل لسنة داخل المستودع ''.

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شوف تيفي موتى فاس مقبرة جثث عضام

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