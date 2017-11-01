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عــاجل: انتحار مسؤول كروي سابق وهاعلاش

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 18:46 عــاجل: انتحار مسؤول كروي سابق وهاعلاش | سبور
عــاجل: انتحار مسؤول كروي سابق وهاعلاش
أفادت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الأربعاء، بانتحار مسؤول أرجنتيني كروي سابق كان يواجه اتهامات بالضلوع في فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

شــوف تيفي: وكالات

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الأربعاء، بانتحار مسؤول أرجنتيني كروي سابق كان يواجه اتهامات بالضلوع في فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وذكرت المصادر ذاتها أن خورخي ديلهون وضع حدا لحياته أمس بعد اتهامه في اليوم ذاته بنيويورك بتلقي رشاوي خلال افتتاح محاكمة المتورطين في ملف الفضائح التي هزت "الفيفا" منذ 2015، موضحة أن ديلهون ألقى بنفسه تحت أحد القطارات بضواحي العاصمة بوينوس أيرس.

وقدم الرئيس السابق في شركة "تورنيوس اي كومبتنسياس"، أليخاندرو بورزاكو، أمس شهادة تفيد بتلقي ديلهون وشخص آخر يدعى بابلو بالادينو، ملايين الدولارات مقابل منح حقوق بث مباريات كرة القدم.

وأوردت تقارير إعلامية أن المتهمين كانا يعملان حينئذ في برنامج "كرة القدم للجميع" الحكومي الذي يحتكر حقوق بث المباريات في الأرجنتين، مبرزة أن هذا البرنامج كان تحت إشراف الرئيسة السابقة، كريستينا كيرشنر.

ونفى بورزاكو أمام محكمة فدرالية بنيويورك، دفع شركته ملايين الدولارات لحساب مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لأزيد من عقد من الزمن من أجل ضمان حقوق بث أبرز بطولات كرة القدم.

وكان بورزاكو، وهو واحد من بين 42 مسؤولا ومديرا للتسويق متهمين بالتورط في فضائح الفيفا، قد اعترف في نونبر 2015 بتهم تورطه في الابتزاز، والاحتيال الالكتروني وغسيل الأموال.

ووجهت تهم الضلوع في مخالفات مالية تصل قيمتها لنحو 200 مليون دولار أمريكي ل 42 مسؤولا وثلاث شركات، بعد شكوى قضائية من 236 صفحة تضمنت تفاصيل 92 جرما و 55 مخطط فساد.

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