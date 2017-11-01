خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب ﻿

أعلنت شركة ''إس دى إكس إنرجي''، الإثنين المـاضي ، اكتشافها الغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألفًا و774 مترًا، في حقل يقع في منطقة الغرب، حسب ما أوردته أسبوعية المشعل.

''شــوف تيفي''



أعلنت شركة ''إس دى إكس إنرجي''، الإثنين المـاضي ، اكتشافها الغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألفًا و774 مترًا، في حقل يقع في منطقة الغرب، حسب ما أوردته أسبوعية المشعل.



وقالت الشركة، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، إن معدل تدفق الغاز المتوقع من الحقل المكتشف، القريب من القنيطرة ، يبلغ 17.2 مليون متر صافي.



وكشفت شركة ''إس دى إكس إنرجي''، البريطانية، أن النتائج المحصل عليها لحدود الساعة تؤكد تجاوز معدل التدفق التوقعات الأولية، وستشرع الشركة وفق البيان عمليات اختبار البئر ابتداءً من هذا الأسبوع.

هذا وتملك الشركة 75 في المائة من رخصة الاستكشاف في منطقة الغرب القريبة من القنيطرة، وكانت الشركة اكتشفت الشهر الماضي حقلًا للغاز على عمق 1830 متر، غرب الحوض المائي سبو، في القنيطرة، وتصل المساحة المسموح لها بالتنقيب فيها، إلى 14 ألفًا و548 كيلو متر مربعًا.