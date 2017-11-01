 خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة بفاس..(تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة

خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب | اقتصاد

خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب

عاجل.. بعد ظهور أنباء عن احتجازه: الحريري يغادر السعودية إلى هذه الدولة | دولي

عاجل.. بعد ظهور أنباء عن احتجازه: الحريري يغادر السعودية إلى هذه الدولة

تنسيق واسع بين تيار الاستوزار يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران | بوليتيك

تنسيق واسع بين ''تيار الاستوزار'' يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران

عاجل..مداهمة منزل ديال القمارة بالبيضاء..وها شحال من واحد شدوه | حوادث و حقوق

عاجل..مداهمة منزل ديال القمارة بالبيضاء..وها شحال من واحد شدوه

شاب خالد المغرب أحسن بلد في العالم‎ | بووز

شاب خالد ''المغرب أحسن بلد في العالم''‎

اعتقال شخصين متورطين في استغلال السيارات لأجل الاختطاف والتعذيب بتاوريرت | حوادث و حقوق

اعتقال شخصين متورطين في استغلال السيارات لأجل الاختطاف والتعذيب بتاوريرت

عاجل..الاتحاد الإفريقي يدخل على الخط في أزمة زيمبابوي | دولي

عاجل..الاتحاد الإفريقي يدخل على الخط في أزمة زيمبابوي

اعتقال مغني الراب بتهمة التحريض على أعمال الشغب | دولي

اعتقال مغني الراب بتهمة التحريض على أعمال الشغب

الفرح صناعة مغربية أيضا

خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 18:22 خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب | اقتصاد
خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب
أعلنت شركة ''إس دى إكس إنرجي''، الإثنين المـاضي ، اكتشافها الغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألفًا و774 مترًا، في حقل يقع في منطقة الغرب، حسب ما أوردته أسبوعية المشعل.

''شــوف تيفي''

أعلنت شركة ''إس دى إكس إنرجي''، الإثنين المـاضي ، اكتشافها الغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألفًا و774 مترًا، في حقل يقع في منطقة الغرب، حسب ما أوردته أسبوعية المشعل.

وقالت الشركة، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، إن معدل تدفق الغاز المتوقع من الحقل المكتشف، القريب من القنيطرة ، يبلغ 17.2 مليون متر صافي.

وكشفت شركة ''إس دى إكس إنرجي''، البريطانية، أن النتائج المحصل عليها لحدود الساعة تؤكد تجاوز معدل التدفق التوقعات الأولية، وستشرع الشركة وفق البيان عمليات اختبار البئر ابتداءً من هذا الأسبوع.

هذا وتملك الشركة 75 في المائة من رخصة الاستكشاف في منطقة الغرب القريبة من القنيطرة، وكانت الشركة اكتشفت الشهر الماضي حقلًا للغاز على عمق 1830 متر، غرب الحوض المائي سبو، في القنيطرة، وتصل المساحة المسموح لها بالتنقيب فيها، إلى 14 ألفًا و548 كيلو متر مربعًا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي اكتشاف النفط المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذه ميزات وأسعار هواتف هواوي ميت 10 | اقتصاد

هذه ميزات وأسعار هواتف هواوي ميت 10

السجن ينتظر منتجي الحوامض بجهة سوس ماسة بسبب التسويق والديون | اقتصاد

السجن ينتظر منتجي الحوامض بجهة سوس ماسة بسبب التسويق والديون

حديقة سندباد تقدم أسعارا جديدة | اقتصاد

حديقة سندباد تقدم أسعارا جديدة

رائع..برنامج جديد لتحديد هوية قوارب الصيد التقليدي باستخدام موجات الراديو | اقتصاد

رائع..برنامج جديد لتحديد هوية قوارب الصيد التقليدي باستخدام موجات الراديو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:مالك عمارة حسان المنهارة بالرباط يرد على صاحب حانة بنفس العمارة ويتحدث عن سبب الإنهيار | خارج البلاطو
منذ 40 دقيقة

بالفيديو:مالك عمارة حسان المنهارة بالرباط يرد على صاحب حانة بنفس العمارة ويتحدث عن سبب الإنهيار

بالفيديو:أول ظهور لأخ الفنانة جنات مهيد بعد وفاة والده بالمحمدية..هاشنو وقع لجنات منين توفى الأب ديالنا | خارج البلاطو

بالفيديو:أول ظهور لأخ الفنانة جنات مهيد بعد وفاة والده بالمحمدية..هاشنو وقع لجنات منين توفى الأب ديالنا

بالفيديو:عندما يُكرم نادي الفنانين الإعلامي عماد النتيفي بالرباط..هكذا يكون الشعور | روبورتاج

بالفيديو:عندما يُكرم نادي الفنانين الإعلامي عماد النتيفي بالرباط..هكذا يكون الشعور

بوجــه مكشوف..مثلي مغربي شبيه أدومة في أول خروج إعلامي..الظروف خلاتني نبيع لحمي و حنا عايشين فمجتمع منافق..كنت مصاحب مع ولد و كنمارس معاه الجنس وهاشنو وقع ليا | بــووز

بوجــه مكشوف..مثلي مغربي ''شبيه أدومة'' في أول خروج إعلامي..الظروف خلاتني نبيع لحمي و حنا عايشين فمجتمع منافق..كنت مصاحب مع ولد و كنمارس معاه الجنس وهاشنو وقع ليا

﻿

آخر المستجدات

بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة بفاس..(تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة

خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب | اقتصاد

خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب

عاجل.. بعد ظهور أنباء عن احتجازه: الحريري يغادر السعودية إلى هذه الدولة | دولي

عاجل.. بعد ظهور أنباء عن احتجازه: الحريري يغادر السعودية إلى هذه الدولة

تنسيق واسع بين تيار الاستوزار يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران | بوليتيك

تنسيق واسع بين ''تيار الاستوزار'' يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.