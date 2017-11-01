تنسيق واسع بين ''تيار الاستوزار'' يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران ﻿

قلل قيادي في حزب العدالة والتنمية من تصويت وتداول أعضاء الأمانة العامة للحزب في اجتماعهم الأخير حول المادة 16 من القانون الأساسي التي تحدد عدد الولايات الممكنة لمنصب الأمين العام في ولايتين وكذا

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قلل قيادي في حزب العدالة والتنمية من تصويت وتداول أعضاء الأمانة العامة للحزب في اجتماعهم الأخير حول المادة 16 من القانون الأساسي التي تحدد عدد الولايات الممكنة لمنصب الأمين العام في ولايتين وكذا المادة التي تخص مساطر عضوية الأمانة العامة للحزب.

وأوضح ذات القيادي، أن صاحب القرار في تعديل مواد القانون الأساسي للحزب هو المؤتمر العام المنتظر يوم 9 و10 و11 دجنبر المقبل، باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب، مؤكدا بأن ما يتم تداوله حول حسم تعديل مواد القانون الأساسي للحزب هو فقط جهل بقوانين الحزب وهياكله التنظيمة.

وأضاف ذات المصدر، أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته المنتظرة نهاية الأسبوع المقبل، ستكون بالفعل أولى خطوات قطع الطريق أمام التمديد لابن كيران لولاية ثالثة، لكونه ثاني هيئة تقريرية، حيث أن برلمان الحزب هو الذي يقرر بشكل رسمي في النقط التي ستحال على المؤتمر، ولكنه لا يحسم فيها سواء برفض التعديل أو الابقاء عليه دون تغيير.

وكشف ذات المصدر، أن الصراع داخل الأمانة العامة بين الوزراء وعبد الإله ابن كيران سيتحول كمرحلة أولى نحو المجلس الوطني المقبل، حيث يتوفر ''تيار الاستوزار'' الذي يقوده سعد الدين العثماني على أغلبية واسعة داخل برلمان الحزب الذي يرأس مكتبه المسير، خاصة والتنسيق الواسع بين أعضاء المجلس ووزراء بالحكومة يسبق المؤتمر المقبل.