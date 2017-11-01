 سكوب.. بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا..هذا ما قرره رونار بعد العروض المغربية التي توصل بها من طرف أندية افريقية و أوروبية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة بفاس..(تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة

خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب | اقتصاد

خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب

عاجل.. بعد ظهور أنباء عن احتجازه: الحريري يغادر السعودية إلى هذه الدولة | دولي

عاجل.. بعد ظهور أنباء عن احتجازه: الحريري يغادر السعودية إلى هذه الدولة

تنسيق واسع بين تيار الاستوزار يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران | بوليتيك

تنسيق واسع بين ''تيار الاستوزار'' يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران

عاجل..مداهمة منزل ديال القمارة بالبيضاء..وها شحال من واحد شدوه | حوادث و حقوق

عاجل..مداهمة منزل ديال القمارة بالبيضاء..وها شحال من واحد شدوه

شاب خالد المغرب أحسن بلد في العالم‎ | بووز

شاب خالد ''المغرب أحسن بلد في العالم''‎

اعتقال شخصين متورطين في استغلال السيارات لأجل الاختطاف والتعذيب بتاوريرت | حوادث و حقوق

اعتقال شخصين متورطين في استغلال السيارات لأجل الاختطاف والتعذيب بتاوريرت

عاجل..الاتحاد الإفريقي يدخل على الخط في أزمة زيمبابوي | دولي

عاجل..الاتحاد الإفريقي يدخل على الخط في أزمة زيمبابوي

اعتقال مغني الراب بتهمة التحريض على أعمال الشغب | دولي

اعتقال مغني الراب بتهمة التحريض على أعمال الشغب

الفرح صناعة مغربية أيضا

سكوب.. بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا..هذا ما قرره رونار بعد العروض المغربية التي توصل بها من طرف أندية افريقية و أوروبية

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 18:05 سكوب.. بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا..هذا ما قرره رونار بعد العروض المغربية التي توصل بها من طرف أندية افريقية و أوروبية | سبور
سكوب.. بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا..هذا ما قرره رونار بعد العروض المغربية التي توصل بها من طرف أندية افريقية و أوروبية
كشفت مصادر مطلعة، أن هيرفي رونار عبر عن رغبته في البقاء مع المنتخب المغربي بعد تحقيق حلم التأهل إلى مونديال روسيا 2018، مؤكدة أنه غير مهتم نهائيا بالعروض المغرية التي توصل بها من طرف الاتحادات

" شوف سبور "

كشفت مصادر مطلعة، أن هيرفي رونار عبر عن رغبته في البقاء مع المنتخب المغربي بعد تحقيق حلم التأهل إلى مونديال روسيا 2018، مؤكدة أنه غير مهتم نهائيا بالعروض المغرية التي توصل بها من طرف الاتحادات الكروية.

وأفادت ذات المصادر، أن رونار لن يتخلى عن المنتخب المغربي مهما بلغت قيمة العروض المغرية التي تتقاطر عليه منذ التحاقه بالأسود.

وتلقى الناخب الوطني عدة عروض مباشرة بعد ضمان الأسود التأهل إلى كأس العالم بروسيا، إذ ارتفعت أسهمه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وتحديدا تحت قيادته للمنتخب الوطني إلى المونديال المقبل، بعد غياب دام أزيد من 20 سنة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب المغربي هيرفي رونار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مدرب الرجاء..الفريق يُعول كثيرا على الجماهير الرجاوية لمساندته في مباراة كأس العرش | سبور

مدرب الرجاء..الفريق يُعول كثيرا على الجماهير الرجاوية لمساندته في مباراة كأس العرش

عــاجل: انتحار مسؤول كروي سابق وهاعلاش | سبور

عــاجل: انتحار مسؤول كروي سابق وهاعلاش

تعرف على نجوم الكرة العالمية الذين فشلوا في بلوغ كأس العالم 2018 | سبور

تعرف على نجوم الكرة العالمية الذين فشلوا في بلوغ كأس العالم 2018

تصريح كل من لاعب الوداد البيضاوي زهير أعراب و سعد اللمطي لاعب الجيش الملكي بين الشوطين | سبور

تصريح كل من لاعب الوداد البيضاوي زهير أعراب و سعد اللمطي لاعب الجيش الملكي بين الشوطين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:مالك عمارة حسان المنهارة بالرباط يرد على صاحب حانة بنفس العمارة ويتحدث عن سبب الإنهيار | خارج البلاطو
منذ 46 دقيقة

بالفيديو:مالك عمارة حسان المنهارة بالرباط يرد على صاحب حانة بنفس العمارة ويتحدث عن سبب الإنهيار

بالفيديو:أول ظهور لأخ الفنانة جنات مهيد بعد وفاة والده بالمحمدية..هاشنو وقع لجنات منين توفى الأب ديالنا | خارج البلاطو

بالفيديو:أول ظهور لأخ الفنانة جنات مهيد بعد وفاة والده بالمحمدية..هاشنو وقع لجنات منين توفى الأب ديالنا

بالفيديو:عندما يُكرم نادي الفنانين الإعلامي عماد النتيفي بالرباط..هكذا يكون الشعور | روبورتاج

بالفيديو:عندما يُكرم نادي الفنانين الإعلامي عماد النتيفي بالرباط..هكذا يكون الشعور

بوجــه مكشوف..مثلي مغربي شبيه أدومة في أول خروج إعلامي..الظروف خلاتني نبيع لحمي و حنا عايشين فمجتمع منافق..كنت مصاحب مع ولد و كنمارس معاه الجنس وهاشنو وقع ليا | بــووز

بوجــه مكشوف..مثلي مغربي ''شبيه أدومة'' في أول خروج إعلامي..الظروف خلاتني نبيع لحمي و حنا عايشين فمجتمع منافق..كنت مصاحب مع ولد و كنمارس معاه الجنس وهاشنو وقع ليا

﻿

آخر المستجدات

بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة بفاس..(تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

بالصور.هاذشي حشومة وعيب وعار.. حرمة الميت تنتهك وأشلاء وعظام بشرية لموتى فوق الأرض في مقبرة

خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب | اقتصاد

خبر ســــــار.. اكتشاف نفطي جديد بالمغرب

عاجل.. بعد ظهور أنباء عن احتجازه: الحريري يغادر السعودية إلى هذه الدولة | دولي

عاجل.. بعد ظهور أنباء عن احتجازه: الحريري يغادر السعودية إلى هذه الدولة

تنسيق واسع بين تيار الاستوزار يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران | بوليتيك

تنسيق واسع بين ''تيار الاستوزار'' يسبق دورة المجلس الوطني للإطاحة بابن كيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.