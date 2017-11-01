سكوب.. بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا..هذا ما قرره رونار بعد العروض المغربية التي توصل بها من طرف أندية افريقية و أوروبية ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن هيرفي رونار عبر عن رغبته في البقاء مع المنتخب المغربي بعد تحقيق حلم التأهل إلى مونديال روسيا 2018، مؤكدة أنه غير مهتم نهائيا بالعروض المغرية التي توصل بها من طرف الاتحادات

" شوف سبور "

كشفت مصادر مطلعة، أن هيرفي رونار عبر عن رغبته في البقاء مع المنتخب المغربي بعد تحقيق حلم التأهل إلى مونديال روسيا 2018، مؤكدة أنه غير مهتم نهائيا بالعروض المغرية التي توصل بها من طرف الاتحادات الكروية.

وأفادت ذات المصادر، أن رونار لن يتخلى عن المنتخب المغربي مهما بلغت قيمة العروض المغرية التي تتقاطر عليه منذ التحاقه بالأسود.

وتلقى الناخب الوطني عدة عروض مباشرة بعد ضمان الأسود التأهل إلى كأس العالم بروسيا، إذ ارتفعت أسهمه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وتحديدا تحت قيادته للمنتخب الوطني إلى المونديال المقبل، بعد غياب دام أزيد من 20 سنة.