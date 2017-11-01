اعتقال شخصين متورطين في استغلال السيارات لأجل الاختطاف والتعذيب بتاوريرت ﻿

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بتاوريرت في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الجريمة بشتى أصنافها خاصة ترويج المخدرات والخمور المهربة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي و بناء على معلومات دقيقة صبيحة

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بتاوريرت في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الجريمة بشتى أصنافها خاصة ترويج المخدرات والخمور المهربة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي و بناء على معلومات دقيقة صبيحة يوم 13 نونبر2017 من إيقاف شخصين يبلغان على التوالي 24 سنة و 36 سنة وذلك بمنزل مهجور على مستوى دوار الرباحة أولاد المهدي على بعد حوالي 10 كلم من مدينة تاوريرت في اتجاه مدينة كرسيف .

وحسب ''بلاغ'' أمني توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه من طرف ولاية أمن وجدة فإن الشخصين متورطين في عدة قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والخمور المهربة والضرب والجرح البليغين والاختطاف والتعذيب وحيازة أسلحة بيضاء، فضلا عن حجز سيارتين.

وأضـــاف ''البلاغ'' أن السيارتين استعملتا في النشاط الإجرامي من قبل المعنيين بالأمر اللذين يشكلان موضوع أبحاث على الصعيدين الوطني والمحلي تم ضبطهما في حالة سكر علني ، وحجز كمية من بضاعتهما من الخمور المهربة عبارة عن 26 قنينة فضلا عن سيارتين كانت تستعملان لهذا النشاط المحظور إحداهما تحمل صفائح مزورة والأخرى ذات ترقيم أجنبي استعملت خارج الضوابط القانونية المتعلقة بنظام الاستيراد المؤقت لوسائل النقل.

هذا ولأجل إتمام الأبحاث و التحريات للموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .