نجم مغربي بفريق فيورنتينا الإيطالي يختار اللعب لأسود الأطلس بعد التأهل للمونديال ﻿

عبر المغربي رفيق زخنيني لاعب فريق فيورتينا الإيطالي عن سعادته الكبيرة عقب تمكن المنتخب المغربي من التأهل لمونديال روسيا 2018 على حساب المنتخب الإيفواري .

''شوف تيفي''

عبر المغربي رفيق زخنيني لاعب فريق فيورتينا الإيطالي عن سعادته الكبيرة عقب تمكن المنتخب المغربي من التأهل لمونديال روسيا 2018 على حساب المنتخب الإيفواري .

وحسب وسائل إعلام رياضية فقد أكد اللاعب المغربي الشاب المزداد بدولة النرويج عن رغبته في حمل قميص المنتخب المغربي مستقبلا، وأشار إلى أن السعادة غمرته حينما شاهد صور فرحة الشعب المغربي بالتأهل للمونديال.

وأوضحت هذه المصادر بأن زخنيني يلعب لصالح المنتخب النرويجي لأقل من 21 سنة، ولهذا فإن المسؤولين عن الكرة بالمغرب، يفكرون بإقناعه بحمل قميص الأسود.