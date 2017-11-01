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عاجل..الاتحاد الإفريقي يدخل على الخط في أزمة زيمبابوي

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 17:16 عاجل..الاتحاد الإفريقي يدخل على الخط في أزمة زيمبابوي | دولي
عاجل..الاتحاد الإفريقي يدخل على الخط في أزمة زيمبابوي
كشف رئيس الاتحاد الإفريقي ألفا كوندي يومه الأربعاء أن الأزمة في زيمبابوي ''تبدو كانقلاب''، داعيا الجيش لوقف ما يقوم به وإعادة العمل بالنظام الدستوري.

"شوف تيفي"

كشف رئيس الاتحاد الإفريقي ألفا كوندي يومه الأربعاء أن الأزمة في زيمبابوي "تبدو كانقلاب"، داعيا الجيش لوقف ما يقوم به وإعادة العمل بالنظام الدستوري.

وحسب ما أوردته "فرانس بريس" قبل قليل فقد قال كوندي، وهو أيضا رئيس غينيا، إن الاتحاد الإفريقي يدين تصرفات كبار الجنرالات في زيمبابوي التي تبدو "بوضوح أن جنودا يحاولون الاستيلاء على السلطة بالقوة".

وأكد الاتحاد في بيان أرسل لوكالة فرانس بريس أن "الاتحاد الافريقي يعبر عن بالغ قلقه حيال الوضع الجاري في زيمبابوي"، معلنا دعمه لـ"المؤسسات القانونية" في البلد الواقع في جنوب قارة إفريقيا.

وجاء في البيان أن الاتحاد يطالب "باستعادة النظام الدستوري فورا ويدعو كل الفاعلين لإظهار المسؤولية وضبط النفس".

‫شوف تيفي

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