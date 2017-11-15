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اعتقال مغني الراب بتهمة التحريض على أعمال الشغب

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 17:07 اعتقال مغني الراب بتهمة التحريض على أعمال الشغب | دولي
اعتقال مغني الراب بتهمة التحريض على أعمال الشغب
أقدمت شرطة بروكسيل، على اعتقال مغني الراب البلجيكي « بن لابيل »، بتهمة التحريض على أعمال الشغب ببروكسيل.

شوف تيفي

أقدمت شرطة بروكسيل، على اعتقال مغني الراب البلجيكي « بن لابيل »، بتهمة التحريض على أعمال الشغب ببروكسيل.

وحسب ماكشفت عنه وسائل إعلام دولية، فإن شرطة بروكسيل اعتقلت بن لابيل يوم أمس الثلاثاء عقب التدوينة التي نشرها على صفحته الرسمية على الفيسبوك “غدا سنحرق كل شيء في Lemonnier”.

وأمام هذا الأمر، كشف بن لابيل أن رسالته لا تحمل قط أي تحريض، بل استدعى الجماهير للاحتفال وليس الشغب.

هذا وعُرض المشتبه به على قاضي التحقيق بتهمة التهديد واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على الشغب والتخريب وأطلق سراحه بضمان إقامته وحدد القاضي الجلسة يوم 5 من يناير المقبل.

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دولي شوف تيفي اعتقال مغني الراب بن لابيل

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