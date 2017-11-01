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هام للمغاربة في السفر إلى روسيا..ها شحال ثمن تذكرة السفر ومصاريف الرحلة

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 17:08 هام للمغاربة في السفر إلى روسيا..ها شحال ثمن تذكرة السفر ومصاريف الرحلة | مجتمع
هام للمغاربة في السفر إلى روسيا..ها شحال ثمن تذكرة السفر ومصاريف الرحلة
على بعد أشهر من بداية فعاليات مونديال الكرة الأرضية والذي سينظم بروسيا، حاول العديد من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي نشر مجموعة من المعطيات الخاصة بالرحلة إلى روسيا، ومن بينها الشروط

"شوف تيفي"

على بعد أشهر من بداية فعاليات مونديال الكرة الأرضية والذي سينظم بروسيا، حاول العديد من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي نشر مجموعة من المعطيات الخاصة بالرحلة إلى روسيا، ومن بينها الشروط والطريقة وأيضا السعر الكامل الذي يمكن للمغاربة توفيره لمتابعة مباريات المنتخب المغربي.

وأوضح هؤلاء النشطاء بأن سعر الرحلة إلى روسيا سيصل لحوالي 6 آلاف دهم، بينما سيكون سعر الغرفة بالفنادق جد مرتفع وخاصة بموسكو، إلا أن الفنادق في مدن أخرى تصل فيه لحوالي 300 درهم لليلة الواحدة.

وأكد كذلك هؤلاء النشطاء إلى أن التذكرة الخاصة بمباريات أسود الأطلس، يمكن للجماهير المغربية استخدامها للولوج إلى الملاعب وأيضا لاستخدام مواصلات النقل.

تجدر الإشارة إلى أن تذاكر مباريات المونديال سيتم طرحها مستقبلا بموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيكون على الراغبين في السفر إلى روسيا ملأ استمارة بموقع " www.fan-id.ru"..

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النشطاء روسيا الرحلة المنتخب المغربي

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