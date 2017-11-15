بالصورة..شوفو عقلية مدرب السويد كيف دايرا..ما قام به داخل مستودع الملابس يثير إعجاب الملايين ﻿

أثار المدير الفني للمنتخب السويدي'' جان أندرسون'' إعجاب الملايين من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، عقب تداول صورته وهو ينظف مستودع ملابس منتخبه بملعب سانسيرو بميلان بعد

''شوف تيفي''

أثار المدير الفني للمنتخب السويدي'' جان أندرسون'' إعجاب الملايين من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، عقب تداول صورته وهو ينظف مستودع ملابس منتخبه بملعب سانسيرو بميلان بعد نهاية المباراة التي جمعت السويد بالمنتخب الإيطالي.



وأوضح النشطاء في تعليقاتهم بأن ما قام به المدرب السويدي دليل على عقليته الراقية والاحترافية، واصفين قيامة بتنظيف مستودع الملابس بالخطوة الحضارية.

تجدر الإشارة إلى أن ''جان أندرسون''، استطاع بقيادته للمنتخب السويدي الإطاحة بالمنتخب الإيطالي وحرمانه من الحضور بمونديال روسيا لأول مرة بعد 60 سنة، شارك خلالها ''الأزوري'' في جميع نسخ كأس العالم.