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مثير..''زلزال'' يسقط عدد من الأمنيين بأشهر مطارات المغرب إليكم التفاصيل

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 16:48 مثير..زلزال يسقط عدد من الأمنيين بأشهر مطارات المغرب إليكم التفاصيل | بوليتيك
مثير..''زلزال'' يسقط عدد من الأمنيين بأشهر مطارات المغرب إليكم التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة أن السلطات المغربية عملت على توقيف 3 من عناصر أمن مطار ابن بطوطة بطنجة، أحدهم ضابط ممتاز ، وذلك لما وصفته المصادر بالثغرة الأمنية التي حدثت مؤخرا في المطار والتي تجلت في

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة أن السلطات المغربية عملت على توقيف 3 من عناصر أمن مطار ابن بطوطة بطنجة، أحدهم ضابط ممتاز ، وذلك لما وصفته المصادر بالثغرة الأمنية التي حدثت مؤخرا في المطار والتي تجلت في عدم اكتشاف وثائق سفر مزورة سمحت لأسرة بالسفر من ذات المطار نحو فرنسا.

واستنادا لذات المصادر فإن المصالح الأمنية الفرنسية أخطرت نظيرتها المغربية بقدوم أسرة من جنسية أفغانية تتكون من أب وأم و3 أبناء بوثائق هويات مزورة من مطار ابن بطوطة، دون أن يتم اكتشاف أمرهم .

وزادت ذات المصادر، أن المصالح الأمنية أعادت رب الأسرة إلى المغرب من أجل التحقيق معه، فيما باشرت الشرطة القضائية المغربية تحقيقا مع رجال أمن المطار لمعرفة سبب هذه الثغرة الأمنية الخطيرة التي مكنت أسرة بكاملها من العبور بهويات مزورة دون أن يتم اكتشافهم.
وقد أدت التحقيقات إلى تحديد 3 عناصر أمنية بكونها السبب الرئيسي في هذه الثغرة الأمنية، وقد جرى توقيفهم عن عملهم، ومن المحتمل أن يتم إعفائهم بشكل كامل من تحمل مسؤولياتهم في المستقبل.
حري بالذكر أن هذه الثغرة الأمنية ، تأتي في وقت يشهد فيه مطار طنجة، اجراءات أمنية جد مشددة، على غرار باقي المطارات المغربية، وذلك من أجل التصدي للأنشطة الارهابية والاجرامية التي يشهدها العالم بأسره.

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شوف تيفي المغرب مطارات ابن بطوطة

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