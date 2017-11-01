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نقابة الصحافيين...أوضاع المهنيين كارثية وحكومة ابن كيران الأكثر مقاضاة للصحافيين

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 16:39 نقابة الصحافيين...أوضاع المهنيين كارثية وحكومة ابن كيران الأكثر مقاضاة للصحافيين | بوليتيك
نقابة الصحافيين...أوضاع المهنيين كارثية وحكومة ابن كيران الأكثر مقاضاة للصحافيين
كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من خلال تقريرها السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب، بأن التضييق على الحريات النقابية للصحافيين بالمؤسسات الإعلامية العمومية لازال مستمرا، محذرة من الأوضاع

شوف تيفي

كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من خلال تقريرها السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب، بأن التضييق على الحريات النقابية للصحافيين بالمؤسسات الإعلامية العمومية لازال مستمرا، محذرة من الأوضاع المقلقة للمهنيين العاملين بقطاع الإعلام وسط صمت مطبق للحكومة الحالية.

ورصد التقرير مجموعة من التجاوزات والأحداث طيلة الفترة الفاصلة من 2 ماي من سنة 2016 إلى غاية ماي 2017، حيث أعادت النقابة جرد وقائع حالات الاعتداء على الصحافيين والتضييق عليهم أثناء مزاولتهم لمهامهم طبقا للتقارير التي توصلت بها من بعض المنابر الإعلامية، مؤكدة بأن المقاولات الصحفية العمومية والخاصة لاتتوفر على رؤية مستقبلية لتطوير الموارد البشرية التي تعاني من الطرد والتسريح الجماعي تحت مبرر الأزمة المالية.

ووفقا للتقرير فالتضييق على الحريات النقابية والتهميش والترهيب النفسي لازال مستمرا ضد الصحافيين العاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء وكذا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث أفاد تقرير النقابة بأن المحسوبية وسوء التدبير وعدم إشراك المهنيين هو السمة المميزة للمؤسستين الإعلاميتين، حيث رسم التقرير صورة قاتمة للأوضاع المهنية التي يشتغل فيها الصحافيون.

وعبرت النقابة عن قلقها البالغ بسبب تواتر المتابعات القضائية ضد الصحافيين من طرف مسؤولين حكوميين، حيث سجلت النقابة الوطنية بإستياء كبير بأنه في عهد الحكومة السابقة عرفت أعلى معدلات متابعات الصحافيين بواسطة الشكايات المباشرة من طرف وزراء بعد حصولهم على إذن من رئيس الحكومة.

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