برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى الرئيس العراقي على إثر الزلزال القوي الذي ضرب عدة مناطق ببلاده ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية العراق محمد فؤاد معصوم، وذلك على إثر الزلزال القوي الذي ضرب عدة مناطق ببلاده.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية العراق محمد فؤاد معصوم، وذلك على إثر الزلزال القوي الذي ضرب عدة مناطق ببلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تأثره الكبير بما خلفه الزلزال القوي الذي ضرب عدة مناطق بهذا البلد الشقيق، من ضحايا وخسائر مادية.

ومما جاء في برقية الملك "وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة، وللشعب العراقي الشقيق، عن تعازي الحارة، ومواساتي الصادقة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يعجل بشفاء المصابين".