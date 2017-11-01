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برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى الرئيس العراقي على إثر الزلزال القوي الذي ضرب عدة مناطق ببلاده

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 16:21 برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى الرئيس العراقي على إثر الزلزال القوي الذي ضرب عدة مناطق ببلاده | بوليتيك
برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى الرئيس العراقي على إثر الزلزال القوي الذي ضرب عدة مناطق ببلاده
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية العراق محمد فؤاد معصوم، وذلك على إثر الزلزال القوي الذي ضرب عدة مناطق ببلاده.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية العراق محمد فؤاد معصوم، وذلك على إثر الزلزال القوي الذي ضرب عدة مناطق ببلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تأثره الكبير بما خلفه الزلزال القوي الذي ضرب عدة مناطق بهذا البلد الشقيق، من ضحايا وخسائر مادية.

ومما جاء في برقية الملك "وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة، وللشعب العراقي الشقيق، عن تعازي الحارة، ومواساتي الصادقة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يعجل بشفاء المصابين".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الزلزال القوي الضحايا التعازي العراق

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