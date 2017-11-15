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تقرير دولي جديد...المغرب من بين الدول الأكثر أمنا من هجمات ''الإرهاب''

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 15:44 تقرير دولي جديد...المغرب من بين الدول الأكثر أمنا من هجمات الإرهاب | بوليتيك
تقرير دولي جديد...المغرب من بين الدول الأكثر أمنا من هجمات ''الإرهاب''
جاء المغرب في المرتبة 123 عالميا من خلال التصنيف الأخير الذي كشف عنه تقرير أصدره ''معهد الاقتصاديات والسلام'' الأسترالي للأبحاث من بين 163 بلدا شملتهم دراسة التقرير.

شوف تيفي

 جاء المغرب في المرتبة 123 عالميا من خلال التصنيف الأخير الذي كشف عنه تقرير أصدره ''معهد الاقتصاديات والسلام'' الأسترالي للأبحاث من بين 163 بلدا شملتهم دراسة التقرير.

ومن خلال قراءة أولية للتقرير الذي صدر اليوم على الموقع الإلكتروني للمعهد، فالمغرب ضمن الدول الأقل تأثرا بالعمليات الإرهابية، حيث حلت المملكة في المرتبة 123 عالميا، برصيد 0.077 نقطة من أصل عشر نقاط، علما أن الدول التي تحصل على أعلى قدر من النقاط هي الأكثر تأثرا بالإرهاب، كما أن الدول التي تحتل المراكز الأولي هي الأكثر تأثرا بالعمليات الارهابية.

 وحسب التقرير، فالمغرب لم يشهد أي خسائر في الأرواح مند سنة 2009 وحتى نهاية سنة 2016، باستثناء سقوط 17 قتيلا سنة 2011، حيث يعتمد التقرير بالأساس على الخسائر التي تتكبدها الدول من ''العمليات الإرهابية'' من حيث عدد الوفيات والمصابين والخسائر في الممتلكات.

هذا، وجاء العراق في المرتبة الأولى تليه دولة أفغانستان ونيجريا وسوريا وباكستان واليمن، فيما تذيلت دول أخرى التصنيف من بينها موريتانيا وسلطنة عمان، وفيتنام والطوغو.

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العراق الإرهاب أستراليا الدول شوف تيفي

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