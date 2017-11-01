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الحكمة العجاني تقود نهائي كأس العرش

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 15:40 الحكمة العجاني تقود نهائي كأس العرش | سبور
الحكمة العجاني تقود نهائي كأس العرش
عينت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحكمة الدولية فاطمة الزهراء العجاني لقيادة نهائي كأس العرش النسوي بين فريقي الجيش الملكي وأولمبيك أسفي المقرر إجراؤه يوم غد

'' شوف سبور ''

عينت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحكمة الدولية فاطمة الزهراء العجاني لقيادة نهائي كأس العرش النسوي بين فريقي الجيش الملكي وأولمبيك أسفي المقرر إجراؤه يوم غد الخميس بداية من الساعة 14h30 بملعب أبو بكر عمار بسلا.

وشاركت العجاني كأول حكمة في نهائي كأس العرش للذكور بالعيون بين المغرب الفاسي وأولمبيك أسفي بصفتها حكمة رابعة.

وستكون زهرة جلال المساعدة الأولى للعجاني من عصبة الجنوب والمساعدة الثانية سكينة حمدي من عصبة الدار البيضاء الكبرى و الحكمة الرابعة زكية القرية من عصبة سوس و كحكمة وسط فاطمة الزهراء العجاني من عصبة الشرق.

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