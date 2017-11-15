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بالوثيقة .. هكذا هنأ انفانتينو المنتخب المغربي بعد تأهله لمونديال روسيا 2018

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 15:37 بالوثيقة .. هكذا هنأ انفانتينو المنتخب المغربي بعد تأهله لمونديال روسيا 2018 | سبور
بالوثيقة .. هكذا هنأ انفانتينو المنتخب المغربي بعد تأهله لمونديال روسيا 2018
هنأ جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد تأهله لنهائيات كأس العالم فيفا روسيا 2018.

'' شوف سبور ''

هنأ جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد تأهله لنهائيات كأس العالم فيفا روسيا 2018.

ووجه رئيس فيفا تهانيه لكل صناع هذا الإنجاز وعلى رأسهم اللاعبين، في رسالة خاصة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منوها بالمجهود الذي قدمه المدرب هيرفي رونار إلى جانب الطاقم التقني والطبي والإداري ومشجعي المنتخب الوطني.

وتمكن المنتخب المغربي من تحقيق التأهل إلى مونديال روسيا بعد فوزه في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية على منتخب الكوت ديفوار بهدفين دون رد.


فيما يلي نص رسالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا :

 

‫شوف تيفي

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