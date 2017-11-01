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رسميا.. للراغبين في مساندة الأسود في مونديال روسيا هذا موعد بيع التذاكر

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 15:32 رسميا.. للراغبين في مساندة الأسود في مونديال روسيا هذا موعد بيع التذاكر | سبور
رسميا.. للراغبين في مساندة الأسود في مونديال روسيا هذا موعد بيع التذاكر
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا'' في بلاغ رسمي، عن موعد انطلاق بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2018، مشيرا إلى أن بداية من الساعة العاشرة ليوم غد الخميس سيتم استقبال طلبات الراغبين في الحضور لهذا

" شوف سبور "

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" في بلاغ رسمي، عن موعد انطلاق بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2018، مشيرا إلى أن بداية من الساعة العاشرة ليوم غد الخميس سيتم استقبال طلبات الراغبين في الحضور لهذا العرس الرياضي.

وأفاد " فيفا " أن على الراغبين في شراء التذاكر الدخول إلى الموقع الرسمي وحجز تذاكرهم مباشرة، مؤكدا أن مبدأ الأسبقية في الطلب هو ما سيتم الاعتماد عليه في عملية بيع التذاكر.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي ضمن مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب الكوت ديفوار بنتيجة هدفين دون رد برسم الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.


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