وزارة التربية الوطنية تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل صفقة اقتناء الأثاث المدرسي ﻿

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان توضيحي لها يومه الأربعاء، أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي التي تمت بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومكتب

''شوف تيفي''



كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان توضيحي لها يومه الأربعاء، أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي التي تمت بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تمت وفقا للمساطر المعمول بها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وبترخيص مسبق من رئيس الحكومة.

وحسب البيان الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإنه وعلى إثر ما تناقلته بعض الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية، أن الصفقة ''تمت وفقا للمساطر المعمول بها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لسنة 2013، وخاصة المادة 86 منه، والتي تسمح للإدارة العمومية بإبرام صفقات تفاوضية بخصوص الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى، وذلك شريطة الحصول على ترخيص مسبق من السيد رئيس الحكومة، وهو ما تم بالفعل بخصوص هذه الصفقة''.

وأكدت الوزارة على أنه خلافا لما تم تداوله بكون الكلفة المالية لصفقة الأثاث المدرسي بلغت 100 مليار سنتيم، فإنها لم تتجاوز 38 مليار سنتيم، حيث تبين، بعد دراسة إمكانية اللجوء إلى الصفقات العمومية المفتوحة، أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي ستكلف 100 مليار سنتيم، وهو ما مكن الوزارة في إطار هذه الصفقة من توفير 62 مليار سنتيم''.

وأبرزت أن القرار المشترك بين وزارة التكوين المهني ووزارة المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2325 بتاريخ 16 غشت 1995 يخول لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إنجاز مثل هذه العمليات.

وأشارت الوزارة إلى أن الصفقة حددت مدة التسليم في 6 أشهر، حيث انطلقت عملية التسليم أواخر شهر غشت 2017 ولاتزال العملية مستمرة، مبرزة أنه تم إحداث لجان على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية مكلفة بتسلم الأثاث المدرسي موضوع الصفقة، تسهر على التأكد من احترام معايير الجودة المحددة، حيث تتعامل هذه اللجان مع المديريات الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وفق نفس الضوابط المعمول بها مع المزودين الآخرين في حالة عدم مطابقة الأثاث المسلم للمواصفات.