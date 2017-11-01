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هذه ميزات وأسعار هواتف هواوي ميت 10

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 15:28 هذه ميزات وأسعار هواتف هواوي ميت 10 | اقتصاد
هذه ميزات وأسعار هواتف هواوي ميت 10
كشفت شركة الهواتف هواوي المغرب صباح يومه الأربعاء عن سلسلة من هواتفها الجديدة ويتعلق الأمر بـ هواوي ميت 10 برو، وهواوي ميت 10 لايت، وهواوي ميت 10، الذي سلط عليه الضوء خلال الندوة الصحفية التي نُظمت

شوف تيفي

كشفت شركة الهواتف هواوي المغرب صباح يومه الأربعاء عن سلسلة من هواتفها الجديدة ويتعلق الأمر بـ هواوي ميت 10 برو، وهواوي ميت 10 لايت، وهواوي ميت 10، الذي سلط عليه الضوء خلال الندوة الصحفية التي نُظمت بالدارالبيضاء، هذا الأخير، يأتي بتصميم جديد مختلف عن النسخ السابقة باعتماد الزجاج في الغطاء الخلفي، والاستغناء عن الألمنيوم وبجودة تصنيع عالية مع وجود شريط بلون مختلف حول الكاميرا مما يميز هذا الهاتف ويأتي الهاتف بأربعة ألوان الأسود والذهبي والذهبي الوردي، والأزرق.

هاتف هواوي ميت 10 يمتاز بشاشة عرض بحجم 5.9 بوصة مع دقة عرض تبلغ (16:9)، وشاشة عرض قياس 6 بوصات تعمل بتقنية OLED وبدقة (18:9).

شركة هواوي تقدم أيضا نظام عدسات الكاميرا المزدوجة يضم كاميرا بدقة 12 ميغا بيكسل ومزودة بمستشعر للألوان، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 20 ميغا بيكسل مزودة بمستشعر أحادي اللون، وميزة تثبيت الصورة البصرية.

 أما فيما يخص بطارية هاتفي ميت فإنها سريعة الشحن حيث تصل لـ 58% خلال 30 دقيقة، كما يمكن للمستخدم استعمال الهاتف المذكور لأزيد من 12 ساعة.

هذا وستطرح هواتف هواوي ميت 10 برو وهواوي ميت 10 شهر دجنبر المقبل بسعر 9690 درهم للأول، وال7999 درهم للهاتف الثاني، أما فيما يخص هاتف ميت 10 لايت فبسعر 3399 درهم.

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