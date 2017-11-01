عاجل..الجيش في زيمبابوي يحكم سيطرته على العاصمة وهذا هو مصير الرئيس موغابي ﻿

أحكم الجيش في زيمبابوي سيطرته على البلاد يومه الأربعاء فيما قال الرئيس روبرت موغابي الذي يحكم البلاد منذ نحو 40 عاما إنه ''قيد الإقامة الجبرية'' رغم نفي جنرالات الجيش القيام بانقلاب عسكري، وذلك حسب ما

"شوف تيفي"

أحكم الجيش في زيمبابوي سيطرته على البلاد يومه الأربعاء فيما قال الرئيس روبرت موغابي الذي يحكم البلاد منذ نحو 40 عاما إنه "قيد الإقامة الجبرية" رغم نفي جنرالات الجيش القيام بانقلاب عسكري، وذلك حسب ما أوردته وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة الفرنسية بأن سلطة موغابي البالغ 93 عاما التي استمرت لعقود، تراجعت بعد أن انتشر الجيش في الطرق المؤدية إلى البرلمان في هراري، وتلا ضباط كبار على التلفزيون الحكومي بيانا إلى الأمة.

وقال الجنرال سيبوسيوي مويو من داخل الأستديو وقد جلس بجانبه ضابط آخر إن "هذا ليس انقلابا عسكريا على الحكومة"، مضيفا "نود أن نطمئن الأمة الى أن الرئيس وأسرته بخير وأمان وسلامتهم محفوظة".

وأكد البيان العسكري ان ما يقوم به الجيش هو مجرد "استهداف للمجرمين المحيطين" بالرئيس الممسك بزمام السلطة منذ 37 عاما، مشيرا إلى أنه "حالما تنجز المهمة سيعود الوضع إلى طبيعته".





