بالفيديو..هذه هي الأبعاد الخاصة بزيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر ﻿

كشف محمد بن حمو مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بالرباط، بأن زيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر، تكتسي أهمية خاصة جدا، وتأتي في ظرفية خاصة تجتازها منطقة الخليج منذ اندلاع

"شوف تيفي"

كشف محمد بن حمو مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بالرباط، بأن زيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر، تكتسي أهمية خاصة جدا، وتأتي في ظرفية خاصة تجتازها منطقة الخليج منذ اندلاع الأزمة القطرية مع الدول العربية الأربع "الإمارات، السعودية، البحرين، مصر".

وأوضح بن حمو في اتصال له مع "شوف تيفي"، يومه الأربعاء، على أن الأزمة الخليجية، شكلت خطرا على مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي الذي كان أفضل تنظيم إقليمي عربي حقق العديد من المكتسبات والنجاحات ، مبرزا على أن هذه الدول الخليجية وللخروج من الأزمة فإنها تحتاج دخول أطراف تحظى بثقتها ولها توجه لتدعيم الاشتغال وتدعيم العمل المشترك بين هذه الدول، مشددا على أن الزيارة الملكية لعبت هذا الدور نظرا لأهمية المغرب وعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين المملكة المغربية ودول الخليج، وأيضا الثقة التي يحظى بها الملك لدى قيادات هذه الدول.

وأضاف بن حمو بأن زيارة الملك محمد السادس إلى الإمارات العربية المتحدة ولدولة قطر، الهدف منها هو تنقية الأجواء وإيجاد سبيل للحوار وسبيل للخروج من الأزمة التي تهدد منطقة الخليج ومستقبل الدول الخليجية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الملك محمد السادس له علاقات قوية مع قيادات الإمارات وقطر.

وأكد بن حمو بأن الزيارة وإن كانت لا تعلن أو تشير إلى دخول المغرب كوسيط لحل الأزمة لكنها لا محالة ستساعد في المحاولة على إعادة الثقة بين الأطراف الخليجية وخلق جو من الطمأنينة داخل منطقة الخليج وترجيح وتغليب العقل والتفكير في الماضي والحاضر والمستقبل المشترك بين الدول الخليجية.





