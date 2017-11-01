عاجل:المنتخب المغربي ضمن المجموعة الأولى و هذا ترتيب باقي المنتخبات وهافين غادي يتلعب الفينال ﻿

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وضعت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي عقدته صباح يومه الأربعاء 15 نونبر 2017، النخبة الوطنية في القبعة الأولى الخاصة بقرعة نهائيات

شـــوف تيفي:


وضعت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي عقدته صباح يومه الأربعاء 15 نونبر 2017، النخبة الوطنية في القبعة الأولى الخاصة بقرعة نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى بالمغرب، إلى جانب كل من منتخبات أنغولا، الكوت ديفوار وليبيا.

من جهة أخرى، صادقت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال الاجتماع ذاته، على البرنامج النهائي للبطولة التي ستُجرى ما بين 13 يناير و4 فبراير 2017، إلى جانب المدن التي ستحتضن منافسات "الشان​"، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء (المجموعة الأولى ) ومراكش (المجموعة الثانية) وطنجة (المجموعة الثالثة) وأكادير (المجموعة الرابعة).

وستجرى مباراة الافتتاح والنهاية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين – طوطال بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء


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