 محامي المجرد الفرنسي موريتي الملقب بالوحش يخرج عن صمته ويرد على لوارا بريول ﻿
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محامي المجرد الفرنسي موريتي الملقب بالوحش يخرج عن صمته ويرد على لوارا بريول

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 15:12 محامي المجرد الفرنسي موريتي الملقب بالوحش يخرج عن صمته ويرد على لوارا بريول | ثقافة و فنون
محامي المجرد الفرنسي موريتي الملقب بالوحش يخرج عن صمته ويرد على لوارا بريول
مباشرة بعد نشر ''لورا بريول'' لمقطع فيديو، كشفت من خلاله مجموعة من المعطيات بخصوص ما وقع بينها وبين المجرد ليلة الواقعة، تفاعل المحامي الفرنسي ''إيريك ديبون موريتي'' من خلال الإدلاء بتصريح صحافي، أكد من

"شوف تيفي"

مباشرة بعد نشر "لورا بريول" لمقطع فيديو، كشفت من خلاله مجموعة من المعطيات بخصوص ما وقع بينها وبين المجرد ليلة الواقعة، تفاعل المحامي الفرنسي "إيريك ديبون موريتي" من خلال الإدلاء بتصريح صحافي، أكد من خلاله عدم مشاهدته للفيديو.

وأوضح المحامي الوحش في تصريحه لموقع "هافنغتون بوست المغرب" الناطق باللغة الفرنسية بأنه لا ينوي متابعة الفيديو، معبرا في ذات الوقت عن سعادته الكبيرة لأن الشرطة الفرنسية لا تأخذ بأشرطة الفيديو المتداولة على الإنترنيت.

تجدر الإشارة إلى أن "بريول" نشرت عبر قناتها الخاصة باليوتوب مقطع فيديو، بعد سنة من الواقعة، كشفت من خلاله عن العديد من المعطيات الخاصة بما وقع بينها وبين المجرد الذي وصفته بـ "الوحش".


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد بريول موريتي الوحش

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