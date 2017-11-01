مثير..هاكيفاش تم العثور على مخدرات داخل سيارة بأشهر حي مولاي رشيد بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك، بداية الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص، لتورطه في قضية يتعلق موضوعها بترويج المخدرات.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك، بداية الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص، لتورطه في قضية يتعلق موضوعها بترويج المخدرات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن المعني بالأمر كان يتولى سياقة سيارة خفيفة، على مستوى حي مولاي رشيد بالدار البيضاء، و عند إيقافه و إجراء عملية تفتيش دقيقة بداخل السيارة تم التمكن من حجز كمية مهمة من المخدرات التي كانت معدة للبيع بالمدينة ويتعلق الأمر بـ 9 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و106 من مخدر الكوكايين.

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، و تم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي تشرف على البحث المجرى في الموضوع.