رسميا.. ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' يوفر الملايين لحكومة العثماني ﻿

كشف مصدر حكومي أن ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' الذي تم إطلاقه مؤخرا سيوفر أموالا ضخمة صرفتها مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، للحصول على صور فوطوغرافية من الأقمار الصناعية للاستعانة

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كشف مصدر حكومي أن ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' الذي تم إطلاقه مؤخرا سيوفر أموالا ضخمة صرفتها مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، للحصول على صور فوطوغرافية من الأقمار الصناعية للاستعانة بها في الدراسات التي تجري على الارض.

وأضاف ذات المصدر، أن المغرب كان يقتني الصور من محطات فضائية ومن الدول التي كانت تتوفر على الأقمار الصناعية في الفضاء بمقابل مادي يعد بالملايين، حيث أن الدراسات التي أجريت منذ سنوات في إطار القضاء على البناء العشوائي بمحيط المدن مثلا، استعملت فيه تقنية التصوير عبر الأقمار الصناعية لعدة مدن بالمملكة خاصة الدار البيضاء وأكادير والرباط.

وفي ذات السياق، صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم أمس في الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، أن القمر الصناعي محمد السادس أ سيلعب دورا مهما في معالجة إشكالية العقار والأراضي السلالية عبر الصور والمساعدة في الدراسات وتسريع إنجازها، مؤكدا بأن المغرب كان يقتني الصور من الخارج لحاجته إليها في الفلاحة والعقار.

هذا، وأطلق المغرب بداية شهر نونبر قمرا صناعيا يحمل اسم ''محمد السادس-أ''، وذلك من قاعدة كورو التابعة لمنطقة غوايانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأميركا الجنوبية،

سيتم استعماله لأهداف مدنية وأمنية، كالمسح الخرائطي والرصد الزراعي والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.