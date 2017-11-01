 رسميا.. ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' يوفر الملايين لحكومة العثماني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..هذه هي الأبعاد الخاصة بزيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر | بوليتيك

بالفيديو..هذه هي الأبعاد الخاصة بزيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر

بالفيديو..فنان جزائري مشهور عند المغاربة مريض في المستشفى | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنان جزائري مشهور عند المغاربة مريض في المستشفى

محامي المجرد الفرنسي موريتي الملقب بالوحش يخرج عن صمته ويرد على لوارا بريول | ثقافة و فنون

محامي المجرد الفرنسي موريتي الملقب بالوحش يخرج عن صمته ويرد على لوارا بريول

مثير..هاكيفاش تم العثور على مخدرات داخل سيارة بأشهر حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..هاكيفاش تم العثور على مخدرات داخل سيارة بأشهر حي مولاي رشيد بالبيضاء

رسميا.. القمر الصناعي محمد السادس أ يوفر الملايين لحكومة العثماني | مجتمع

رسميا.. ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' يوفر الملايين لحكومة العثماني

السجن ينتظر منتجي الحوامض بجهة سوس ماسة بسبب التسويق والديون | اقتصاد

السجن ينتظر منتجي الحوامض بجهة سوس ماسة بسبب التسويق والديون

بعد واقعة طائرة المنتخب.. إلياس العماري تفرش وتفضح الكذوب ديالو... | بوليتيك

بعد واقعة طائرة المنتخب.. إلياس العماري تفرش وتفضح الكذوب ديالو...

بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون كايدينا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لامابغيتوش سيرو بحالكم | مجتمع

بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون'' كايدينا للفيرما ديالو

صــراع سياسي بجلباب صوفي بين المغرب والجزائر والشيـخ خالد بن تونس في قفص الإتهام مرة أخرى.. وهذه التفاصيل | بوليتيك

صــراع سياسي بجلباب صوفي بين المغرب والجزائر والشيـخ ''خالد بن تونس'' في قفص الإتهام مرة أخرى.. وهذه

الفرح صناعة مغربية أيضا

رسميا.. ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' يوفر الملايين لحكومة العثماني

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 15:04 رسميا.. القمر الصناعي محمد السادس أ يوفر الملايين لحكومة العثماني | مجتمع
رسميا.. ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' يوفر الملايين لحكومة العثماني
كشف مصدر حكومي أن ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' الذي تم إطلاقه مؤخرا سيوفر أموالا ضخمة صرفتها مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، للحصول على صور فوطوغرافية من الأقمار الصناعية للاستعانة

شوف تيفي

 

كشف مصدر حكومي أن ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' الذي تم إطلاقه مؤخرا سيوفر أموالا ضخمة صرفتها مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، للحصول على صور فوطوغرافية من الأقمار الصناعية للاستعانة بها في الدراسات التي تجري على الارض.

وأضاف ذات المصدر، أن المغرب كان يقتني الصور من محطات فضائية ومن الدول التي كانت تتوفر على الأقمار الصناعية في الفضاء بمقابل مادي يعد بالملايين، حيث أن الدراسات التي أجريت منذ سنوات في إطار القضاء على البناء العشوائي بمحيط المدن مثلا، استعملت فيه تقنية التصوير عبر الأقمار الصناعية لعدة مدن بالمملكة خاصة الدار البيضاء وأكادير والرباط.

وفي ذات السياق، صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم أمس في الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، أن القمر الصناعي محمد السادس أ سيلعب دورا مهما في معالجة إشكالية العقار والأراضي السلالية عبر الصور والمساعدة في الدراسات وتسريع إنجازها، مؤكدا بأن المغرب كان يقتني الصور من الخارج لحاجته إليها في الفلاحة والعقار.

هذا، وأطلق المغرب بداية شهر نونبر قمرا صناعيا يحمل اسم ''محمد السادس-أ''، وذلك من قاعدة كورو التابعة لمنطقة غوايانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأميركا الجنوبية،

سيتم استعماله لأهداف مدنية وأمنية، كالمسح الخرائطي والرصد الزراعي والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة القمر الصناعي المساعدة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون كايدينا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لامابغيتوش سيرو بحالكم | مجتمع

بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون'' كايدينا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لامابغيتوش سيرو بحالكم''

هذا ما تقرر بخصوص التلميذ المتابع في قضية الاعتداء على أستاذه بورزازات | مجتمع

هذا ما تقرر بخصوص التلميذ المتابع في قضية الاعتداء على أستاذه بورزازات

فضيحة... فشل ترميم مساجد لغياب التخصص بمعاهد التكوين المهني بالمغرب | مجتمع

فضيحة... فشل ترميم مساجد لغياب التخصص بمعاهد التكوين المهني بالمغرب

هام للمغاربة.. حضيو راسكم: هذه الأدوية المتواجدة في المغرب تسبب الجلطة الدماغية | مجتمع

هام للمغاربة.. حضيو راسكم: هذه الأدوية المتواجدة في المغرب تسبب الجلطة الدماغية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لأول مرة..نبيل العياشي الساهر على تغدية بعثة المنتخب المغربي يكشف لأول مرة كواليس تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا عن قرب..هاشنو وقع منين مشينا لأبيدجان | خارج البلاطو
منذ 33 دقيقة

لأول مرة..نبيل العياشي الساهر على تغدية بعثة المنتخب المغربي يكشف لأول مرة كواليس تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا عن قرب..هاشنو وقع منين مشينا لأبيدجان

واش تبغيو المغرب يعطي الجنسية لرونار بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا؟ | خارج البلاطو

واش تبغيو المغرب يعطي الجنسية لرونار بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا؟

الوزير الداودي يعترف.. حصلنا مطاحن كايستخدمو الدقيق فيه الدود وهاشنو درنا ! | خارج البلاطو

الوزير الداودي يعترف.. حصلنا مطاحن كايستخدمو الدقيق فيه الدود وهاشنو درنا !

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا حاملة وعندي ولد صغير و هو اللي خدام علينا | حالة خاصة

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا حاملة وعندي ولد صغير و هو اللي خدام علينا

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..هذه هي الأبعاد الخاصة بزيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر | بوليتيك
منذ 8 دقائق

بالفيديو..هذه هي الأبعاد الخاصة بزيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر

بالفيديو..فنان جزائري مشهور عند المغاربة مريض في المستشفى | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنان جزائري مشهور عند المغاربة مريض في المستشفى

محامي المجرد الفرنسي موريتي الملقب بالوحش يخرج عن صمته ويرد على لوارا بريول | ثقافة و فنون

محامي المجرد الفرنسي موريتي الملقب بالوحش يخرج عن صمته ويرد على لوارا بريول

مثير..هاكيفاش تم العثور على مخدرات داخل سيارة بأشهر حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..هاكيفاش تم العثور على مخدرات داخل سيارة بأشهر حي مولاي رشيد بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.