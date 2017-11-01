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السجن ينتظر منتجي الحوامض بجهة سوس ماسة بسبب التسويق والديون

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 14:58 السجن ينتظر منتجي الحوامض بجهة سوس ماسة بسبب التسويق والديون | اقتصاد
السجن ينتظر منتجي الحوامض بجهة سوس ماسة بسبب التسويق والديون
كشف أحد منتجي الحوامض بمنطقة أولاد تايمة بإقليم تارودانت، أن غالبية الفلاحين الصغار الذين يتوفرون على هكتارات من أشجار الحوامض فشلوا في بيع منتوجهم رغم بداية تصدير الحوامض منذ شهر تقريبا نحو

شوف تيفي

كشف أحد منتجي الحوامض بمنطقة أولاد تايمة بإقليم تارودانت، أن غالبية الفلاحين الصغار الذين يتوفرون على هكتارات من أشجار الحوامض فشلوا في بيع منتوجهم رغم بداية تصدير الحوامض منذ شهر تقريبا نحو الأسواق الخارجية.

وأضاف ذات المصدر، أن الفلاحين فشلوا في بيع منتوجهم من ''الكليمونتين'' بفعل غياب أسواق لتوزيع المنتوج، نظرا لاستحواذ أصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى على الأسبقية لدى محطات التلفيف،ـ بفعل توفرهم على السيولة المالية الكافية لانتظار شهور للحصول على أموال منتوجاتهم عكس الفلاحين الصغار.

وأوضح ذات المصدر، أن الفلاحين الصغار كانوا يعولون على محطات التلفيف لاقتناء منتوجهم أو بيعه بالجملة قصد تصديره للخارج نظرا لوفرة نوع ''الكليمونتين'' هذه السنة بما يفوق الطلب الداخلي، حيث أن مردودية المنتوجات التي يتم تصديرها نحو الخارج أكبر من البيع في الأسواق الداخلية.

واختتم ذات المصدر إفادته بالقول'' أن الفلاحين الكبار وأصحاب الضيعات الشاسعة من أشجار الليمون يحظون بتشجعيات لتسويق منتوجهم خارجيا وداخليا، في حين أن الفلاحين الصغار الغارقين في الديون ينتظرهم مستقبل أسود مثل بعض الفلاحين الذين يوجدون بالسجن الفلاحي بتارودانت بعد تراكم الديون لسنوات''.

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تارودانت الحوامض الفلاحين شوف تيفي

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