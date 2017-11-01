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هذه هي الأسماء التي ستعوض رحيل رونالدو

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 14:55 هذه هي الأسماء التي ستعوض رحيل رونالدو | سبور
هذه هي الأسماء التي ستعوض رحيل رونالدو
لا زال قرار رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي ريال مدريد الإسباني يثير الصدمة في صفوف جماهير النادي وإدارته، حيث يستعد هذا الأخير للبحث عن بديل لـ ''دون'' للتفاوض معهم من أجل

شوف تيفي

لا زال قرار رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي ريال مدريد الإسباني يثير الصدمة في صفوف جماهير النادي وإدارته، حيث يستعد هذا الأخير للبحث عن بديل لـ ''دون'' للتفاوض معهم من أجل الاستعانة بخدماتهم للمنافسات المحلية و الأوروبية.

فيما أعدت صحيفة ''دياريو جول'' الإسبانية تقريرا أوضحت خلاله أن بيريز قد أعد بالفعل قائمة بدلاء رونالدو في الريال حيث ضمت 4 أسماء : أنطوان غريزمان - هاري كين - روبيرت ليفاندوفسكي - باولو ديبالا .

يشار إلى أن تقارير الصحافة الإسبانية، أوضحت على أن رونالدو أبلغ رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز رغبته في الرحيل بنهاية الموسم ، وهو ما رفضه الأخير تماما.

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