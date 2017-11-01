بعد تأهل الأسود..منير الحدادي يطالب القجع بالتدخل ليلتحق بالمنتخب المغربي في مونديال روسيا ﻿

مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا، طالب اللاعب منير الحدادي المغربي الأصل و الحامل لجنسية الإسبانية، من جامعة لقجع بتسريع وتيرة ملفه لدى ''الفيفا'' لتمكينه من المشاركة في مونديال روسيا.



شــــوف تيفي:

مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا، طالب اللاعب منير الحدادي المغربي الأصل و الحامل لجنسية الإسبانية، من جامعة لقجع بتسريع وتيرة ملفه لدى "الفيفا" لتمكينه من المشاركة في مونديال روسيا.

و دعا الحدادي حسب ما أوردته يومية الصباح، إلى حماية اللاعبين حاملي الجنسيات المزدوجة و الدفاع عن حقوقهم قائلا:لا يعقل أن يقضي على مستقبل لاعب لمجرد لعبه ثلاث دقائق مع منتخب ما"

و لعب الحدادي قبل موسمين لصالح المنتخب الإسباني قبل أن يقرر الدفاع عن الألوان الوطنية،بعد أن كتب طلب استعطاف لرئيس جامعة كرة القدم.