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بعد تأهل الأسود..منير الحدادي يطالب القجع بالتدخل ليلتحق بالمنتخب المغربي في مونديال روسيا

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 14:44 بعد تأهل الأسود..منير الحدادي يطالب القجع بالتدخل ليلتحق بالمنتخب المغربي في مونديال روسيا | سبور
بعد تأهل الأسود..منير الحدادي يطالب القجع بالتدخل ليلتحق بالمنتخب المغربي في مونديال روسيا
مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا، طالب اللاعب منير الحدادي المغربي الأصل و الحامل لجنسية الإسبانية، من جامعة لقجع بتسريع وتيرة ملفه لدى ''الفيفا'' لتمكينه من المشاركة في مونديال روسيا.


شــــوف تيفي:

مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا، طالب اللاعب منير الحدادي المغربي الأصل و الحامل لجنسية الإسبانية، من جامعة لقجع بتسريع وتيرة ملفه لدى "الفيفا" لتمكينه من المشاركة في مونديال روسيا.

و دعا الحدادي حسب ما أوردته يومية الصباح، إلى حماية اللاعبين حاملي الجنسيات المزدوجة و الدفاع عن حقوقهم قائلا:لا يعقل أن يقضي على مستقبل لاعب لمجرد لعبه ثلاث دقائق مع منتخب ما"

و لعب الحدادي قبل موسمين لصالح المنتخب الإسباني قبل أن يقرر الدفاع عن الألوان الوطنية،بعد أن كتب طلب استعطاف لرئيس جامعة كرة القدم.

 

 

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شوف تيفي المغرب منير الحدادي روسيا

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