بعد واقعة طائرة المنتخب.. إلياس العماري تفرش وتفضح الكذوب ديالو... ﻿

يبدو أن حبل كذب إلياس العماري قد أصبح أقصر من حبل المشنقة التي ستلتف حول عنق هذا الرجل الذي يوجد دوما حيث لا ينبغي أن يكون بدون حشمة أو وقار، رافق المنتخب الوطني إلى عاصمة الكوت ديفوار، ووحده دون

شـــوف تيفي:

يبدو أن حبل كذب إلياس العماري قد أصبح أقصر من حبل المشنقة التي ستلتف حول عنق هذا الرجل الذي يوجد دوما حيث لا ينبغي أن يكون بدون حشمة أو وقار، رافق المنتخب الوطني إلى عاصمة الكوت ديفوار، ووحده دون سائر رؤساء الجهات وزعماء الأحزاب امتطى نفس طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه بأبيدجان، ليعطي- كذبا- الانطباع بأنه جاء بأمر من جهات عليا، وأنه يتمتع بنفوذ قوي في المربع الأول للدولة..

الأكثر من هذا فإن رئيس جهة طنجة تطوان-الحسيمة والأمين العام المستقيل من حزب الأصالة والمعاصرة، أمر ليلة المباراة الحاسمة للتأهل لنهائيات المونديال، مسؤولي الجامعة والمرافقين للمنتخب الوطني، بأن يوقظوا اللاعبين لأن لديه ميساجا من جهات عليا يريد أن يبلغهم إياه.. ولولا تدخل بعض العقلاء لتمت مجاراة جنون وكذب وادعاء إلياس العماري وتم التشويش على اللاعبين الذين كانوا محتاجين للراحة والتركيز أكثر من أي ميساج من "مسيلمة زمانه"، وأقنعوا الزعيم المستقيل بإلغاء الفكرة بعدما فطنوا لحيلته حتى لا يحدث أي تشويش على راحة اللاعبين في مباراة حاسمة.. والحقيقة حسب مصادر حضرت الواقعة أن سلوك الزعيم المستقيل اصطدم برياضيين كان يهمهم الانتصار في مباراة مفصلية، ولا يغريهم البقاء على رأس جماعة أو الترشح لمنصب أو مهمة ولا لأي وعود أو أوهام مما يسوقه إلياس العماري أمام محاوريهم من الطماعين، إذ اعتاد الرجل أن يحمل هاتفه أمام مجالسيه، ويمثل أمامهم أنه بصدد الحديث مع جهات عليا ليبرز قوته واتصاله المباشر بجهات عليا، ويسيل لعاب الطامحين الطامعين بسلسلة من الوعود الكاذبة التي يتقنها إلياس.

وإذا كان إلياس العماري قد استفاد بشكل كبير من هذه المسرحية المصطنعة ذات زمان، "وقضى بها الغرض" في الماضي، فقد أكدت وقائع ذات المباراة ألا وساطة بين محمد السادس وكل المسؤولين في كل القطاعات، فمباشرة بعد إعلان فوز المنتخب الوطني، اتصل محمد السادس شخصيا بمدرب الفريق الوطني وتحدث إلى العميد بنعطية، ولم يمر عبر وساطة إلياس العماري، فلا رهبانية لدى محمد السادس. وهو ما يعني أن كذب الزعيم المستقيل تفرش وبان وتفضح.

ويطرح السؤال مرة أخرى كيف سمح إلياس العماري لنفسه أن يركب نفس الطائرة التي أقلت المنتخب الوطني بعد عودته المظفرة بالكوت ديفوار؟ ما هي الصفة التي خولت له هذا الامتياز دون غيره؟ وما هو موقعه المؤسساتي الذي جعل منه الاستثناء الوحيد الذي خوله ركوب طائرة اللاعبين وهو مجرد أمين عام مستقيل من حزب ورئيس جهة، يجب أن نصون أعمال العقلاء من العبث، وعلى إلياس العماري وأمثاله أن يدركوا أن حبل الكذب قصير، وإذا ما احتاج محمد السادس إلى وسيط فلن يكون بالتأكيد هو إلياس العماري الذي مهما طالت قامته القصيرة لن تصل إلى مستوى تشريف بأن يكون وسيطا للملك، والحمد لله أن محمد السادس أبرز بالملموس ألا مرسول لديه لأي كان باتصاله المباشر بالمدرب رونار وبالعميد، وعلى إلياس العماري أن يبحث عن أميين وجهلة وطماعين ليكذب عليهم ويقوم بأدواره التمثيلية التي لم يعد يصدقها أحد بأنه مرسول من جهات عليا.. basta سي إلياس، تفرشتي وبان كذوبك..