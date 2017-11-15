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مؤلم وبالصور.. الموت يخطف لاعبا شابا

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 14:08 مؤلم وبالصور.. الموت يخطف لاعبا شابا | سبور
مؤلم وبالصور.. الموت يخطف لاعبا شابا
لفظ لاعب فريق مولودية العلمة الجزائري أكرم كواشي الحياة، يومه الأربعاء، ما أدخل حزنا على جماهير مدينة العلمة التي لم تصدق أن اللاعب الشاب فارق الحياة، وذلك حسب موقع ''جورنال البلاد'' الجزائري.

"شوف تيفي"

لفظ لاعب فريق مولودية العلمة الجزائري أكرم كواشي الحياة، يومه الأربعاء، ما أدخل حزنا على جماهير مدينة العلمة التي لم تصدق أن اللاعب الشاب فارق الحياة، وذلك حسب موقع "جورنال البلاد" الجزائري.

وأوضح الموقع الجزائري بأن أسرة مولودية العلمة تلقت نبأ وفاة لاعب الفريق الرديف أكرم كواشي صباح الأربعاء، وھي الفاجعة التي جعلت الحزن يخیم في أرجاء المدينة.

وكانت العديد من الصفحات الفيسبوكية الجزائرية، قد قامت بنشر العشرات من التدوينات التي تشير إلى أن اللاعب يرقد في الإنعاش، عقب وعكة صحية ألمت به.


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