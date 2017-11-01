 بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون'' كايدينا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لامابغيتوش سيرو بحالكم'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه ميزات وأسعار هواتف هواوي ميت 10 | اقتصاد

هذه ميزات وأسعار هواتف هواوي ميت 10

عاجل..الجيش في زيمبابوي يحكم سيطرته على العاصمة وهذا هو مصير الرئيس موغابي | دولي

عاجل..الجيش في زيمبابوي يحكم سيطرته على العاصمة وهذا هو مصير الرئيس موغابي

بالفيديو..هذه هي الأبعاد الخاصة بزيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر | بوليتيك

بالفيديو..هذه هي الأبعاد الخاصة بزيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر

بالفيديو..فنان جزائري مشهور عند المغاربة مريض في المستشفى | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنان جزائري مشهور عند المغاربة مريض في المستشفى

محامي المجرد الفرنسي موريتي الملقب بالوحش يخرج عن صمته ويرد على لوارا بريول | ثقافة و فنون

محامي المجرد الفرنسي موريتي الملقب بالوحش يخرج عن صمته ويرد على لوارا بريول

مثير..هاكيفاش تم العثور على مخدرات داخل سيارة بأشهر حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..هاكيفاش تم العثور على مخدرات داخل سيارة بأشهر حي مولاي رشيد بالبيضاء

رسميا.. القمر الصناعي محمد السادس أ يوفر الملايين لحكومة العثماني | مجتمع

رسميا.. ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' يوفر الملايين لحكومة العثماني

السجن ينتظر منتجي الحوامض بجهة سوس ماسة بسبب التسويق والديون | اقتصاد

السجن ينتظر منتجي الحوامض بجهة سوس ماسة بسبب التسويق والديون

بعد واقعة طائرة المنتخب.. إلياس العماري تفرش وتفضح الكذوب ديالو... | بوليتيك

بعد واقعة طائرة المنتخب.. إلياس العماري تفرش وتفضح الكذوب ديالو...

الفرح صناعة مغربية أيضا

بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون'' كايدينا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لامابغيتوش سيرو بحالكم''

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 13:59 بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون كايدينا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لامابغيتوش سيرو بحالكم | مجتمع
بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون'' كايدينا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لامابغيتوش سيرو بحالكم''
توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو توثق لحظات احتجاج عمال شركة أوزون المكلفة بتدبير قطاع النظافة داخل مدينة بوزنيقة صبيحة يومه الأربعاء 14 نونبر 2017، حيث يتهم العديد من العمال مدير شركة أوزون باستعباد

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو توثق لحظات احتجاج عمال شركة أوزون المكلفة بتدبير قطاع النظافة داخل مدينة بوزنيقة صبيحة يومه الأربعاء 14 نونبر 2017، حيث يتهم العديد من العمال مدير شركة أوزون باستعباد العمال واستغلالهم لأغراضه الشخصية بعيدا عن العمل الذي تم التعاقد لأجله.

وفي هذا الصدد أكد عمال الشركة المذكورة أن المسؤول ببوزنيقة يتعامل بنوع من الشطط في تدبير هذا القطاع ، وصرح أحد العمال قائلا : ''مدير كياخدنا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لمبغيتوش سيرو بحالكم...'' وأضاف آخر ''أنا سنيت على كونطرا فيها 5 ساعات د الخدمة وهو كيديني للفيرما كنخدم 8 سوايع وكيقولي لمبغيتيش أنجري عليك...'' كما أضافت إحدى العاملات مسترسلة ''أنا أمية مقارياش عطاوني نسني سنيت تالقيت راسي خدامة فالفيرما مشي فالشركة...''.


هذا وقد احتج العمال بشكل جماعي على هذه الممارسات التي اعتبروها معاملة غير مسؤولة وخارج القانون وتستهدف استغلال العمال خارج وقتهم القانوني والتعاقد الذي تم التوقيع عليه منذ أن حطت شركة أوزون الرحال بالمدينة لأجل تدبير قطاع النظافة ببوزنيقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بوزنيقة قطاع النظافة شركة عمال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا.. القمر الصناعي محمد السادس أ يوفر الملايين لحكومة العثماني | مجتمع

رسميا.. ''القمر الصناعي محمد السادس أ'' يوفر الملايين لحكومة العثماني

هذا ما تقرر بخصوص التلميذ المتابع في قضية الاعتداء على أستاذه بورزازات | مجتمع

هذا ما تقرر بخصوص التلميذ المتابع في قضية الاعتداء على أستاذه بورزازات

فضيحة... فشل ترميم مساجد لغياب التخصص بمعاهد التكوين المهني بالمغرب | مجتمع

فضيحة... فشل ترميم مساجد لغياب التخصص بمعاهد التكوين المهني بالمغرب

هام للمغاربة.. حضيو راسكم: هذه الأدوية المتواجدة في المغرب تسبب الجلطة الدماغية | مجتمع

هام للمغاربة.. حضيو راسكم: هذه الأدوية المتواجدة في المغرب تسبب الجلطة الدماغية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لأول مرة..نبيل العياشي الساهر على تغدية بعثة المنتخب المغربي يكشف لأول مرة كواليس تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا عن قرب..هاشنو وقع منين مشينا لأبيدجان | خارج البلاطو
منذ 38 دقيقة

لأول مرة..نبيل العياشي الساهر على تغدية بعثة المنتخب المغربي يكشف لأول مرة كواليس تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا عن قرب..هاشنو وقع منين مشينا لأبيدجان

واش تبغيو المغرب يعطي الجنسية لرونار بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا؟ | خارج البلاطو

واش تبغيو المغرب يعطي الجنسية لرونار بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا؟

الوزير الداودي يعترف.. حصلنا مطاحن كايستخدمو الدقيق فيه الدود وهاشنو درنا ! | خارج البلاطو

الوزير الداودي يعترف.. حصلنا مطاحن كايستخدمو الدقيق فيه الدود وهاشنو درنا !

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا حاملة وعندي ولد صغير و هو اللي خدام علينا | حالة خاصة

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا حاملة وعندي ولد صغير و هو اللي خدام علينا

﻿

آخر المستجدات

هذه ميزات وأسعار هواتف هواوي ميت 10 | اقتصاد
منذ 6 دقائق

هذه ميزات وأسعار هواتف هواوي ميت 10

عاجل..الجيش في زيمبابوي يحكم سيطرته على العاصمة وهذا هو مصير الرئيس موغابي | دولي

عاجل..الجيش في زيمبابوي يحكم سيطرته على العاصمة وهذا هو مصير الرئيس موغابي

بالفيديو..هذه هي الأبعاد الخاصة بزيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر | بوليتيك

بالفيديو..هذه هي الأبعاد الخاصة بزيارة الملك محمد السادس لدولتي الإمارات وقطر

بالفيديو..فنان جزائري مشهور عند المغاربة مريض في المستشفى | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنان جزائري مشهور عند المغاربة مريض في المستشفى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.