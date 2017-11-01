بالـفيديو.. فضيحة مدوية تلاحق مدير شركة أوزون ببوزنيقة... وعمالها يقولون'' كايدينا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لامابغيتوش سيرو بحالكم'' ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو توثق لحظات احتجاج عمال شركة أوزون المكلفة بتدبير قطاع النظافة داخل مدينة بوزنيقة صبيحة يومه الأربعاء 14 نونبر 2017، حيث يتهم العديد من العمال مدير شركة أوزون باستعباد

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو توثق لحظات احتجاج عمال شركة أوزون المكلفة بتدبير قطاع النظافة داخل مدينة بوزنيقة صبيحة يومه الأربعاء 14 نونبر 2017، حيث يتهم العديد من العمال مدير شركة أوزون باستعباد العمال واستغلالهم لأغراضه الشخصية بعيدا عن العمل الذي تم التعاقد لأجله.

وفي هذا الصدد أكد عمال الشركة المذكورة أن المسؤول ببوزنيقة يتعامل بنوع من الشطط في تدبير هذا القطاع ، وصرح أحد العمال قائلا : ''مدير كياخدنا للفيرما ديالو نخدمو فيها وكيقولنا لمبغيتوش سيرو بحالكم...'' وأضاف آخر ''أنا سنيت على كونطرا فيها 5 ساعات د الخدمة وهو كيديني للفيرما كنخدم 8 سوايع وكيقولي لمبغيتيش أنجري عليك...'' كما أضافت إحدى العاملات مسترسلة ''أنا أمية مقارياش عطاوني نسني سنيت تالقيت راسي خدامة فالفيرما مشي فالشركة...''.



هذا وقد احتج العمال بشكل جماعي على هذه الممارسات التي اعتبروها معاملة غير مسؤولة وخارج القانون وتستهدف استغلال العمال خارج وقتهم القانوني والتعاقد الذي تم التوقيع عليه منذ أن حطت شركة أوزون الرحال بالمدينة لأجل تدبير قطاع النظافة ببوزنيقة.