صــراع سياسي بجلباب صوفي بين المغرب والجزائر والشيـخ ''خالد بن تونس'' في قفص الإتهام مرة أخرى.. وهذه التفاصيل ﻿

لا زال صراع الزوايا الصوفية بين المغرب والجزائر قائما منذ سنين ، لاسيما الزاوية الشاذلية الدرقاوية العلاوية التي تعد إحدى الزوايا الصوفية المشتركة بين البلدين والتي تعرف توسعا كبيرا داخلهما منذ

''شـــوف تيفي''

لا زال صراع الزوايا الصوفية بين المغرب والجزائر قائما منذ سنين ، لاسيما الزاوية الشاذلية الدرقاوية العلاوية التي تعد إحدى الزوايا الصوفية المشتركة بين البلدين والتي تعرف توسعا كبيرا داخلهما منذ عقود طويلة .

وفي هذا الصدد يوضح الشيخ ''سعيد ياسين'' مقدم الزاوية العلاوية بالمغرب حسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن هناك مخططا جزائريا يحاول سحب بساط التصوف من إمارة المؤمنين، على اعتبار أن الجزائري المدعو ''خالد بن تونس'' بعد استدعائه من طرف مصلحة الشرطة القضائية بتاوريرت بتعليمات من النيابة العامة يوم الجمعة 04 غشت 2017 في شأن تزوير وثيقة إدارية صادرة عن قسم التوثيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مؤرخة ب 21 / 01 / 2013 واستعمالها من أجل الاستيلاء على زوايا طرق صوفية بالمملكة المغربية والتحكم في أحباس و أملاك الزوايا من طرف أجنبي ضدا في مؤسسة إمارة المؤمنين المشرفة على الحقل الديني بالمملكة المغربية.

وأضـــاف ''سعيد ياسين'' أن الشيخ الجزائري ''بن تونس'' و أمام افتضاح أمره و سقوط ادعاءاته و خروجه من المملكة بطرق ملتوية مدعومة من أطراف مغربية و أذنابه الذين تحوم حولهم مجموعة من الشكوك، يحاول جاهدا تلميع صورته بمساعدة جهات أجنبية.

واسترسل ''سعيد ياسين'' ( إن دوائر القرار الجزائرية، وضعت ''خالد بن تونس'' الذي يعمل على تنفيذ أجندتها و التدخل في الشأن الديني الوطني بالإضافة إلى تصريحاته الاستفزازية لوسائل الإعلام الجزائرية أنه يملك 30 زاوية بالمغرب الأقصى و هذا أمر خطير يمس السيادة المغربية و يتنافى و دستور المملكة الذي ينص صريحا أن الشأن الديني من اختصاص إمارة المؤمنين و كذلك مدونة الأوقاف وخصوصا المادة 50 فكيف لأجنبي أن يتجرأ على صلاحيات إمارة المؤمنين و يدعي امتلاكه و تملكه لأحباس تتصرف فيها وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية تحت سلطة جلالة الملك. و كما أسلفنا القول، فقد عملت وزارة الخارجية الجزائرية على إشراكه في الوفد الرسمي للبعثة الجزائرية التي حضرت أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث صفق المدعو خالد بن تونس طويلا و بحرارة لخطاب وزير الخارجية الجزائري الذي و صف فيه المغرب بالمستعمر للصحراء).

وفي اتصال هاتفي بــ''سعيد ياسين'' خص به ''شوف تيفي'' أكد أن خالد بن تونس صديق حميم لسكان قصر المرادية و يحظى بمعاملة رسمية خاصة ، وأنه يحاول السيطرة على الزوايا الصوفية العلاوية بالمغرب علما أنه يخدم أجندة خارجية وسبق وتقدمت أكثر من جهة مغربية بشكاية ضده حيث لا زالت هناك أبحاث قضائية تحقق معه في ملف الوثائق المزورة التي سبق وأدلى بها في مؤسسات دستورية مغربية .





