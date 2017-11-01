هذا ما تقرر بخصوص التلميذ المتابع في قضية الاعتداء على أستاذه بورزازات ﻿

قررت المحكمة الابتدائية في ورزازات، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية التلميذ المتهم في قضية الاعتداء على أستاذه بمؤسسة سيدي داوود الثانوية إلى غاية 21 نونبر المقبل.

"شوف تيفي"

قررت المحكمة الابتدائية في ورزازات، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية التلميذ المتهم في قضية الاعتداء على أستاذه بمؤسسة سيدي داوود الثانوية إلى غاية 21 نونبر المقبل.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن المحامي المكلف بالدفاع عن التلميذ "محمد.خ" تقدم بطلب للهيئة لمنح موكله السراح المؤقت وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة "محمد"، كشفت سابقا لـ "شوف تيفي" عن تفاصيل فيديو الواقعة الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت على أن ابنها التلميذ دخل في نقاش حاد مع الأستاذ وسط الفصل الدراسي، بسبب قيام هذا الأخير باستفزازه وإهانته، لتتطور الأمور بعد ذلك إلى تبادلها للضرب.