العثماني يجتمع بوزرائه مساء الخميس لمناقشة برنامج ''الحكومة المنفتحة'' ﻿

ينعقد مساء يوم غد الخميس اجتماع للمجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني لمناقشة العرض الذي سيقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول مشروع المخطط

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ينعقد مساء يوم غد الخميس اجتماع للمجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني لمناقشة العرض الذي سيقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول مشروع المخطط الحكومي المتعلق ببرنامج "الحكومة المنفتحة".

ووفق جدول أعمال الاجتماع الذي سينعقد مساء لارتباط رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأشغال الدورة 13 من الاجتماع المغربي الفرنسي، سيتداول أعضاء الحكومة، مشاركة الوفد المغربي في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بفيينا ما بين 6 و10 نونبر الماضي.

وسيتدارس المجلس أيضا، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والثاني بتطبيق أحكام المادة 31 من القانون المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، والثالث بتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط

ويختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.