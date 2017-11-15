مُثــير..ابنة رونار تصدم الجميع بهذه الصورة العارية‎ ﻿

مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا، تحت قيادة الناخب الفرنسي هيرفي رونار،نشرت كانديد رونار صورا مثيرة عبر حسابها بالانستغرام، و هي شبه عارية.



شـــوف تيفي:



مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا، تحت قيادة الناخب الفرنسي هيرفي رونار،نشرت كانديد رونار صورا مثيرة عبر حسابها بالانستغرام، و هي شبه عارية.



وتفاعل النشطاء المغاربة بكثافة مع الصور، حيث أكد الجميع أن ابنة هيرفي رونار جميلة جدا، بينما وصفها آخرون بالحسناء التي تتوفر على مقومات ملكات الجمال وعارضات الأزياء.

تجدرة الإشارة أن المغاربة، تعرفوا على ابنة الناخب الوطني، هيرفي رونار مباشرة بعد أن تسلم والدها مقاليد تدريب المنتخب المغربي، حيث ظهرت إلى جانبه في العديد من الصور خصوصا بعد تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا من أبيدجان.