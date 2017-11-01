انفراد.. بدلة رياضية جديدة وتحفيزات مادية مهمة للرجاء بمناسبة نهائي كأس العرش ﻿

وفر سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بدلة رياضية جديدة خاصة للاعبين بمناسبة المباراة النهائية لكأس العرش أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل على أرضية

شوف سبور : رشيد محمودي

وفر سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بدلة رياضية جديدة خاصة للاعبين بمناسبة المباراة النهائية لكأس العرش أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط.



وأفادت مصادر موثوق بها، في حديث لشوف سبور، أن المستشهر الجديد للقلعة الخضراء خصص بدوره منحة مغربية للاعبين في حال تحقيق الفوز على الفريق الدكالي والتتويج بالكأس الفضية.

وسيواصل الفريق الأخضر استعداداته للنهائي في معسكر تدريبي مغلق بمدينة الرباط بداية من يوم غد الخميس.