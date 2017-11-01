مواطنون يصوتون على زواج المثليين بأغلبية ساحقة ﻿

صوت الأستراليون صباح اليوم الأربعاء بأغلبية ساحقة لصالح زواج المثليين؛ في استطلاع رأي وطني. وتعد هذه النتيجة نقطة فارقة في أستراليا التي ظلت بعض ولاياتها حتى عام 1997 تجرم المثلية الجنسية.



شوف تيفي



صوت الأستراليون صباح اليوم الأربعاء بأغلبية ساحقة لصالح زواج المثليين؛ في استطلاع رأي وطني. وتعد هذه النتيجة نقطة فارقة في أستراليا التي ظلت بعض ولاياتها حتى عام 1997 تجرم المثلية الجنسية.



وكشف موقع "الباييس" الإسباني، أن موافقة الأستراليين بأغلبية ساحقة على زواج المثليين في استطلاع رأي وطني، سيمهد الطريق أمام تشريع يجعل أستراليا الدولة رقم 26 التي تقر هذا الزواج.



وذكر نفس الموقع أن آلاف الأستراليين قد احتشدوا في متنزه بوسط مدينة سيدني، حيث ارتدت بعض النساء فساتين الزفاف وارتدى رجال بدلات رسمية مهللين وفرحين بهذه النتيجة في حين كان المسؤول عن الإحصائيات في أستراليا يعلن عبر شاشة وعلى الهواء مباشرة أن 61,6 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح المساواة في الزواج، فيما رفض الأمر 38,4 بالمئة.



وأضاف الموقع أعلاه، أن هذا الاستطلاع التطوعي للرأي ليس ملزما للدولة الأسترالية لكن رئيس الوزراء "مالكولم ترنبول" قال فور إعلان النتيجة إنه سيلتزم بتعهده بتقديم اقتراح للبرلمان لإقرار قوانين المساواة في الزواج بحلول نهاية العام الحالي.





وللإشارة فإن هذه النتيجة تعد نقطة فارقة في أستراليا التي ظلت بعض ولاياتها حتى سنة 1997 تجرم المثلية الجنسية.