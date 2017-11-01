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انطلاق محاكمات ''فيفا'' والمغرب في لائحة الشهود

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 12:46 انطلاق محاكمات فيفا والمغرب في لائحة الشهود | سبور
انطلاق محاكمات ''فيفا'' والمغرب في لائحة الشهود
انطلقت أول أمس الإثنين، محاكمات المسؤولين والمتورطين في فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، بينهم رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر وأمينه العام السابق الفرنسي جيروم فالك وشخصيات رياضية

''شوف تيفي''

انطلقت أول أمس الإثنين، محاكمات المسؤولين والمتورطين في فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، بينهم رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر وأمينه العام السابق الفرنسي جيروم فالك وشخصيات رياضية وسياسية وازنة، في محكمة بروكلين الفدرالية بنيويورك الأمريكية.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الأربعاء، فقد انطلقت المرافعات أول أمس، في قضية الفساد التي اعتبرت الأكبر في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية، إذ وجهت تهما إلى 42 مسؤولا وثلاث شركات كبرى، جمعت ضدهم وثائق ومستندات بلغت 350 ألف صفحة، جمعت أثناء التحقيقات التي ساهمت فيها السلطات السويسرية والفرنسية، ثم عدد من الدول الإفريقية والأمريكية.

وتتضمن الشكاوي القضائية 92 جرما و55 مخططا للفساد ومخالفات واختلاسات مالية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تبييض أموال وابتزاز وتزوير، إذ يمكن أن تصل العقوبات الحبسية إلى المؤبد.

ومن المقرر أن تستدعي المحكمة الفدرالية أسماء أخرى من كبار الشخصيات الرياضية في عدد من الدول للشهادة في ملفات تتعلق بكؤوس العالم التي منحت سنوات 1994 للولايات المتحدة الأمريكية و1998 لفرنسا، و2006 لألمانيا و2010 لجنوب إفريقيا و2018 لروسيا، ثم 2022 لقطر.

وخسر المغرب تنظيم المونديال في أربع مناسبات ''1994و1998و2006و2010''، لكنه ينتظر دوره رفقة دول أخرى، ليكون من بين الشاهدين في المحكمة التي من المقرر أن تستمر شهورا.



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المغرب شوف تيفي الفيفا الشهادة الفساد كـأس العالم السلطات السويسرية

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